Jucătorul pe care Becali vrea să-l „reinventeze" la FCSB: „Le-am spus să-l distrugă!"

Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Patronul-antrenor al campioanei știe una și bună, când vine vorba de pregătirea jucătorilor: „Biciul pe ei!“.

Denis Alibec, Gigi Becali, FCSB
FCSB e cel mai imprevizibil club din România! Cazul Alibec demonstrează, încă o dată, această realitate.

Înainte de Revelion, vârful de 35 de ani era amendat – pentru că s-a operat de capul lui pentru îndepărtarea unui chist – și poftit să părăsească formația bucureșteană. Din această postură, în care era practic dat de afară de FCSB, Alibec a ajuns să plece acum cu echipa, în cantonamentul din Turcia!

Firește, atât în spatele amendării jucătorului și amenințării sale cu plecarea, cât și în ceea ce privește menținerea sa în lot, s-a aflat același om: Gigi Becali. În stare să zică, astăzi, ceva, iar mâine cu totul altceva. În cadrul intervenției sale, la Digi Sport, patronul roș-albaștrilor și-a explicat decizia finală, în cazul Alibec, dezvăluind că atacantul va avea parte de un „tratament special“, în partea a doua a sezonului.

Le-am spus să-l distrugă pe Alibec! Am mare încredere în el. Rupeți-l! (n.r. – la antrenamente). Eu sper în multe meciuri europene de acum înainte. Alibec a dat pasă de gol în Olanda (n.r.- la meciul cu Go Ahead Eagles, 1-0, în Europa League) și și-a scos banii. La mine, comand numai eu, nu jucătorii. Mai fac ei pe supărații, dar eu le zic: <<Ai contract, l-ai semnat>>. Ați auzit că nu am respectat vreodată un contract? Când mintea mea gândește ceva și stabilește ceva, așa e“, a spus Becali.

Alibec, cifre modeste la FCSB

Până să vedem cum se va prezenta Denis Alibec, după ce va fi „rupt“ la antrenamentele FCSB-ului și remodelat, așa cum visează Gigi Becali, putem constata cifrele sale extrem de slabe. În prima parte a sezonului, el a apărut de 13 ori pe teren pentru FCSB. Bilanțul său: 1 gol și 2 pase de gol, în cele 346 de minute în care a fost pe teren.

Clasamente oferite de Sofascore
