Belgienii de la Standard Liege au un mare motiv de bucurie! În iulie 2024, l-au dat pe Denis Drăguș la Trabzonspor, pentru 1,7 milioane de euro, recuperându-și investiția pentru aducerea atacantului român de la Farul, pentru 1,8 milioane de euro.

Între cele două momente, au fost cinci ani. Perioadă în care, în loc să crească, Denis Drăguș a intrat pe o pantă descendentă. Iar căderea sa s-a accelerat, în acest sezon! Trabzonspor, clubul care a luat o „țeapă“ cu transferul românului, l-a împrumutat la Eyupspor, sperând că jucătorul își va da un „restart“ aici. Nici vorbă de așa ceva!

Cu Eyupspor, Denis Drăguș s-a dus pe penultimul loc al clasamentului din Turcia și nici această formație nu-l mai vrea. Pentru că, în 12 apariții la Eyupspor, Denis a fost zero! Atât la capitolul golurilor marcate, cât și în ceea ce privește pasele de gol.

De fapt, ca să vedem când a înscris Denis ultima dată, la nivel de club, trebuie să ne întoarcem până pe 6 aprilie 2024! Atunci, Drăguș a punctat într-o înfrângere usturătoare, Fenerbahce – Trabzonspor (4-1).

Pe fondul acestei „secete“, site-ul transfermarkt.com tocmai a ajustat cota de piață a lui Denis Drăguș. Cum? A scăzut-o cu 500,000 de euro, de la 3,5 milioane de euro la 3 milioane. E a patra scădere sucessivă, în ceea ce îl privește pe Denis Drăguș. Ceea ce demonstrează că românul e pe „tobogan“ de mai mult timp.

În cel mai bun moment al carierei sale de până acum, între mai – decembrie 2024, Drăguș era cotat la 4 milioane de euro.

