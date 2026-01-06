Rezultatele din ultimele etape (1-1 cu ultima clasată Wolverhampton și 1-1 cu nou-promovata Leeds United) i-au determinat pe cei din conducerea lui United să facă o schimbare la nivelul staff-ului tehnic, chiar dacă situația din clasament nu era una tragică.



Astfel, portughezul ”instalat” în noiembrie 2024 la United pleacă după 63 de meciuri și devine antrenorul cu cel mai slab procentaj al victoriilor din ultimii 45 de ani! Și media punctelor este una destul de mică, doar 1,4 pe meci, foarte puțin pentru un club cu pretențiile lui Manchester United.



Roberto de Zerbi, favoritul conducerii pentru a prelua Manchester United



Oricum, Amorim nu va pleca de pe Old Trafford cu mâna goală. Recent, a fost văzut la o plimbare prin Manchester alături de soția sa, cu un zâmbet larg, în ciuda faptului că tocmai fusese demis. Conturile sale ar urma să se rotunjească în următoarea perioadă cu 11,5 milioane de euro! Atât îi va plăti United pentru a scăpa de el, adică valoarea celor 18 luni rămase din contract.



Între timp, în birourile lui Manchester United se lucrează pentru a găsi un alt antrenor. Jurnalistul Jason Burt de la The Telegraph scrie că există un interes foarte mare din partea conducerii pentru Roberto de Zerbi (46 de ani), fostul jucător de la CFR Cluj, care face o treabă excelentă la Olympique Marseille.

