După mai bine de un an la Manchester United, Ruben Amorim (40 de ani) a fost concediat chiar după ”boxing day”.

Rezultatele din ultimele etape (1-1 cu ultima clasată Wolverhampton și 1-1 cu nou-promovata Leeds United) i-au determinat pe cei din conducerea lui United să facă o schimbare la nivelul staff-ului tehnic, chiar dacă situația din clasament nu era una tragică.

Astfel, portughezul ”instalat” în noiembrie 2024 la United pleacă după 63 de meciuri și devine antrenorul cu cel mai slab procentaj al victoriilor din ultimii 45 de ani! Și media punctelor este una destul de mică, doar 1,4 pe meci, foarte puțin pentru un club cu pretențiile lui Manchester United.

Roberto de Zerbi, favoritul conducerii pentru a prelua Manchester United

Oricum, Amorim nu va pleca de pe Old Trafford cu mâna goală. Recent, a fost văzut la o plimbare prin Manchester alături de soția sa, cu un zâmbet larg, în ciuda faptului că tocmai fusese demis. Conturile sale ar urma să se rotunjească în următoarea perioadă cu 11,5 milioane de euro! Atât îi va plăti United pentru a scăpa de el, adică valoarea celor 18 luni rămase din contract.

Între timp, în birourile lui Manchester United se lucrează pentru a găsi un alt antrenor. Jurnalistul Jason Burt de la The Telegraph scrie că există un interes foarte mare din partea conducerii pentru Roberto de Zerbi (46 de ani), fostul jucător de la CFR Cluj, care face o treabă excelentă la Olympique Marseille.

Antrenorul italian nu este străin de fotbalul din Premier League. A antrenat-o pe Brighton timp de doi ani, între 2022 și 2024, după care a acceptat propunerea celor de la Marseille, echipă cu care se luptă pentru un loc de UEFA Champions League și în acest sezon.

Un job la Manchester United ar reprezenta, fără doar și poate, cea mai mare provocare din cariera lui Roberto de Zerbi. Chiar dacă echipa este pe locul șase, păstrează șanse reale pentru o clasare în zona locurilor de Champions League, un obiectiv realizabil pentru clubul de pe Old Trafford.

Manchester United își măsoară forțele cu Burnley

Până la ”instalarea” unui nou antrenor, Manchester United va aborda următoarea etapă din Premier League cu un antrenor interimar. După dezastrul din ultimele două etape, ”diavolii” se vor deplasa pe terenul unei alte nou-promovate, Burnley, aflată pe penultimul loc în clasament.

  • Meciul se va disputa miercuri, de la ora 22:15, și poate fi urmărit LIVE pe VOYO.
