O substanta extrasa din marijuana, scoasa de pe lista substantelor interzise in sport. A fost introdus un extract natural din spanac  

WADA a dat publicitatii noua lista a substantelor interzise cu trei luni inainte de intrarea in vigoare a noului cod anti-doping.

Agentia Mondiala Anti-doping (WADA) a actualizat lista substantelor interzise, care va intra in vigoare pe 1 ianuarie 2020, pentru ca medicii, sportivii si antrenorii sa aiba timp sa-si insuseasca noile modificari. COSR anunta ca, printre modificari, noua lista a WADA pentru 2020 precizeaza ca ''toti cannabinoizii naturali si sintetici raman interzisi'', dar in acest grup nu mai figureaza Cannabidiolul (CBD), un compus al marijuanei. Cannabidilul si Tetrahydrocannabinolul (THC) sunt compusii dominanti ai marijuanei. Conform legii din SUA, daca CDB deriva dintr-o planta de canepa cu un continut mai mic de 0,3% THC, acest compus devine legal. THC-ul induce stari psihoactive (utilizatorul are o senzatie de ''high''), iar la polul opus CBD-ul nu are proprietati psihoactive. Desi canabidiol (CBD) nu este interzis, totusi, sportivii trebuie sa fie constienti ca anumite produse CBD extrase din plantele de canabis pot contine THC, care poate duce la un rezultat pozitiv cu canabinoid si, implicit, picarea testului anti-doping.

De asemenea, pe lista substantelor interzise nu mai apare din 2020 gazul argon, care a devenit prohibit in 2014, pentru ca s-a considerat ca are capacitatea de a genera globule rosii si a fost inclus printre stimulantii din clasa EPO. Argonul reprezinta 1% din punct de vedere al volumului atmosferei terestre, el fiind extras din aer prin intermediul fractionarii si fiind utilizat in domenii diverse, precum procese industriale, conservare, echipamente de laborator, medicina si iluminare.

In noul cod anti-doping s-a dat o mai mare atentie dopajului genetic si celular, fiind inclusa sintagma ”expresia genetica prin orice mecanism”, pentru a include o gamă largă de mecanisme fara enumerarea exhaustiva a tuturor etapelor in care expresia genetica poate fi modificata, dar si adaugarea unor exemple de dopaj genetic, precum ”inactivarea genetica” si ”transferul genetic”. Celulele stem netransformate, folosite ca atare (fara factori de crestere sau alti hormoni adaugati) pentru vindecarea ranilor nu sunt interzise, in masura in care acestea readuc functionarea normala a zonei afectate si nu o imbunatatesc.

Alte substante introduse pe aceasta lista sunt ligandrol (LGD-4033), bazedoxifen si ospemifen (hormoni si modulatori metabolici, modulatori ai receptorilor selectivi de estrogen), octodrina (1,5-dimetilhexilamina, stimulent specific descoperit recent in anumite suplimente alimentare), imidazol (doar daca nu se administreaza pe cale dermatologica, nazala si oftalmologica), izomerii optici (precum levometadona, trecuta la capitolul narcotice). Substanta ecdisteron, un extract natural din spanac, care imbunatateste randamentul sportivilor, a fost inclusa in Programul de Monitorizare pentru evaluarea cailor si a gradului de utilizare necorespunzatoare.