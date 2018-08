Serena Williams acuza DISCRIMINARE din cauza testelor antidoping: "Simona Halep nu a fost testata anul asta!"

Serena Williams continua sa protesteze la adresa numeroaselor controale antidoping!

Serena Williams, cu 23 titluri Grand Slam in palmares, sugereaza ca este victima unei atitudini discriminatorii din partea Agentiei nationale antidoping (USADA), din cauza numarului mare de controale suportate, relateaza DPA.

''...si vine timpul din zi pentru a face un test inopinat si singura testata este Serena, a scris americanca miercuri pe Twitter. Dintre toti jucatorii s-a demonstrat ca eu sunt cea mai testata. Discriminare? Asa cred. Cel putin voi mentine sportul curat #StayPositive''. In al doilea ei mesaj, Serena a scris: ''Dar sunt pregatita sa fac orice ca sa avem un sport curat, asa ca veniti. Sunt entuziasmata''.

Williams, 36 ani, a fost testata de 5 ori in 2018 de catre USADA, pana la 20 iulie, conform bazei de date online. Doar Bob Bryan (de patru ori), jucator de dublu, si Jonh Isner (de trei ori), au fost testati mai mult de doua ori in aceeasi perioada.

Cu 23 de titluri de Grand Slam castigate la simplu, Williams a revenit in acest an in circuitul WTA, dupa ce in septembrie a nascut o fetita.

Serena s-a plans anterior de frecventa testelor in timpul participarii la Wimbledon, unde a pierdut finala in fata germancei Angelique Kerber.

Americanii ii sar in ajutor si sustin ca liderul SImona Halep, dar si Wozniacki sau Kerber nu au fost testate deloc in 2018!

"Caroline Wozniacki, Simona Halep si Angelique Kerber nu au fost testate niciodata in acest an. Sloane Stephens a fost testata o singura data, in timp ce Maria Sharapova, care a fost suspendata pentru dopaj, nu a fost testata deloc", a comentat CBS.