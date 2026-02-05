E-MIL prezintă Pastila de Sport

Cristi Chivu este în semifinalele Coppa Italia, după victoria 2-1 cu Torino. Pentru „nerazzurri” au marcat Bonny și Diouf, în timp ce de la oaspeți a înscris Kulenovic. Vezi pe Sport.ro ce lovitură a primit Cristi Chivu după victoria din cupă și ce l-a deranjat după meci.

Dinamo s-a impus spectaculos în fața Farului, scor 3-2, iar Alexandru Pop a fost eroul „câinilor”, după ce a marcat golul victoriei în minutul 26. „Marinarii” au punctat prin Radaslavescu și Larie, în timp ce de la Dinamo, Kennedy Boateng a reușit o „dublă” spectaculoasă. În urma acestui succes Dinamo a urcat pe poziția a doua, la egalitate cu liderul Rapid, cel puțin până va juca Universitatea Craiova. Vezi pe Sport.ro ce a declarat eroul lui „roș-albilor” după meci.

Victorie imensă pentru CFR Cluj cu UTA în deplasare, scor 1-0! Korenica a marcat golul de trei puncte pentru ardeleni, iar formația lui Daniel Pancu a ajuns la al șaselea succes la rând în campionat și a urcat pentru moment pe locul șapte în Superliga, la doar un punct de play-off. VEZI pe Sport.ro ce a „săgeți” le-a trimis Pancu celor de la Rapid.

Inter - Torino 2-1 | Rezumatul partidei din Coppa Italia