Algerianca Imane Khelif a spus tot! Tratamentul hormonal pe care l-a urmat înaintea Jocurilor Olimpice din 2024

"Am hormoni feminini. Şi oamenii nu ştiu asta, dar am urmat tratamente hormonale pentru a-mi reduce nivelul de testosteron pentru competiţii", a spus algerianca în vârstă de 26 de ani.

Confirmând că posedă gena SRY, situată pe cromozomul Y, un indicator al masculinităţii, Khelif a explicat: "Sunt înconjurată de medici, un profesor mă urmăreşte (...). Pentru turneul de calificare pentru Jocurile de la Paris, care a avut loc la Dakar, mi-am scăzut nivelul de testosteron la zero".

"Şi am câştigat medalia de aur" la categoria 66 kg, a amintit Khelif, care s-a trezit apoi în centrul unei controverse globale uriaşe şi a fost ţinta unor atacuri şi a unei campanii care au prezentat-o drept un "bărbat care luptă cu femeile".