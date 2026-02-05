GALERIE FOTO Algerianca Imane Khelif a spus tot! Tratamentul hormonal pe care l-a urmat înaintea Jocurilor Olimpice din 2024

Algerianca Imane Khelif a spus tot! Tratamentul hormonal pe care l-a urmat înaintea Jocurilor Olimpice din 2024 Box
Algerianca Imane Khelif, campioană olimpică la box, devenită o ţintă recurentă a acuzaţiilor legate de genul său, a dezvăluit, într-un interviu acordat publicaţiei L'Equipe, că a folosit un tratament hormonal pentru a-şi reduce nivelul de testosteron înaintea Jocurilor Olimpice din 2024, reafirmând în acelaşi timp că nu este "o femeie trans".

Imane Khelif Box Jocurile Olimpice controversă
Algerianca Imane Khelif a spus tot! Tratamentul hormonal pe care l-a urmat înaintea Jocurilor Olimpice din 2024

"Am hormoni feminini. Şi oamenii nu ştiu asta, dar am urmat tratamente hormonale pentru a-mi reduce nivelul de testosteron pentru competiţii", a spus algerianca în vârstă de 26 de ani.

Confirmând că posedă gena SRY, situată pe cromozomul Y, un indicator al masculinităţii, Khelif a explicat: "Sunt înconjurată de medici, un profesor mă urmăreşte (...). Pentru turneul de calificare pentru Jocurile de la Paris, care a avut loc la Dakar, mi-am scăzut nivelul de testosteron la zero".

"Şi am câştigat medalia de aur" la categoria 66 kg, a amintit Khelif, care s-a trezit apoi în centrul unei controverse globale uriaşe şi a fost ţinta unor atacuri şi a unei campanii care au prezentat-o drept un "bărbat care luptă cu femeile".

La fel ca taiwaneza Yu-ting Lin, care a câştigat şi ea aurul la categoria 57 kg la Jocurile Olimpice de la Paris, Khelif fusese acuzată că este un sportiv transgen de mai multe personalităţi, inclusiv Donald Trump, Elon Musk sau romanciera britanică JK Rowling.

"Eu respect pe toată lumea şi îl respect şi pe Trump. Pentru că este preşedintele Statelor Unite. Dar nu poate distorsiona adevărul. Nu sunt trans, sunt fată. Am fost crescută ca fată, am crescut ca fată, oamenii din satul meu m-au cunoscut întotdeauna ca fată'', a insistat Imane Khelif.

Imane Khelif, care are drept obiectiv participarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, ştie că va trebui să îşi dea consimţământul pentru un test genetic impus de World Boxing, o organizaţie recunoscută de CIO, şi s-a declarat pregătită pentru acest lucru.

"Pentru următoarele Jocuri, dacă va trebui să fac un test, mă voi supune. Nu am nicio problemă cu asta. Am făcut deja testul respectiv. Am contactat World Boxing, le-am trimis dosarul meu medical, testele hormonale, totul. Dar nu am primit niciun răspuns. Nu ascund nimic, nu refuz testele", a afirmat ea.

Agerpres

