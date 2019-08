Chiar era ceva suspect! :)) Descindere a agentilor antidoping la antrenamentul lui Dinamo: 10 jucatori luati la analize! Uhrin: "Dinamo are probleme, de aia sunt aici"

Agentia Antidoping a descins la antrenamentul lui Dinamo.

Dusan Uhrin Jr a fost prezentat in functia de antrenor al lui Dinamo si a condus astazi primul antrenament. El a avut o surpriza la chiar prima sedinta de pregatire. Uhrin s-a trezit cu agentii antidoping pe teren, acestia luandu-i jucatorii pentru analize!

Dusan Uhrin: "Dinamo a avut probleme si de asta sunt aici"

"Dinamo a avut probleme si de asta sunt aici. Daca era pe primul sau pe al doilea loc, sigur nu eram aici. Este o echipa cuminte, dar trebuie sa fie o echipa puternica pe teren", a spus Uhrin.

Antrenorul ceh a vorbit si despre meciul rivalei FCSB cu Mlada.

"Mlada Boleslav are atacanti foarte buni. Fundasii nu sunt atat de buni. Depinde de Steaua cat de bine va fi pregatita, pentru ca am auzit ca are multi accidentati. Cred ca sansele sunt 50-50", a mai spus acesta.

Florin Prunea: "A venit antidopingul peste noi"

Florin Prunea, presedintele lui Dinamo, a asistat si el la antrenament.



"E normal ca Eugen Neagoe sa fie dorit de Craiova", a spus Prunea.

"E normal ca Petrescu si Hagi sa traga semnale de alarma in legatura cu arbitrajele", a adaugat acesta.

"A venit antidopingul, aleg zece jucatori. Pot alege cati vor", a mai spus el.