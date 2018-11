FOOTBALL LEAKS | Sergio Ramos nu este singurul caz suspect! Probleme cu testele anti-doping la Cristiano Ronaldo, Kroos si alti 8 jucatori de la Real Madrid

In raportul celor de la Der Spiegel este dezvaluit si un alt caz, tot din sezonul 2016/2017 al UEFA Champions League. Cu 4 luni inainte de finala de la Cardiff unde a aparut testul anti-doping picat de Sergio Ramos, doi ofiteri de la departamentul de doping al UEFA au mers la Madrid pentru a efectua un test neanuntat asupra a 10 jucatori de la Real Madrid la un antrenament al echipei.

In timpul testarii, angajatii UEFA au pierdut controlul situatiei, o situatie subliniata de UEFA intr-un raport trimis catre Real Madrid la 2 saptamani distanta. O scrisoare a fost trimisa catre directorul general al echipei, Jose Angel Sanchez, si o alta lui Cristiano Ronaldo!

Conform raportului, Ronaldo s-a plans ca este "mereu selectat" pentru testare. Cand ofiterii UEFA i-au luat a doua oara sange, Ronaldo si-a aratat din nou frustrarea. Aceste lucruri "au cauzat multa tensiune in statia de control doping", au mentionat cei doi angajati UEFA. Situatia a fost insa si mai serioasa dupa aceea.

Dupa ce li s-a luat sange lui Cristiano Ronaldo si lui Toni Kroos, echipa medicala a celor de la Real Madrid a aparut de nicaieri si a fost cea care a luat sange celorlalti 8 jucatori! UEFA a acceptat "in mod exceptional" situatia. Motivul acestei decizii fara precedent a fost tensiunea din timpul testarii. Conform regulamentului testarii doping neanuntate, ofiterilor UEFA trebuie sa li se permita sa isi faca treaba independent, fara interferente. In plus, jucatorii nu au dreptul sa spuna cine ii acompaniaza la toaleta pentru a se lua mostra de urina si nici cine le ia mostra de sange. Ofiterii ar putea fi nevoiti sa introduca acul in 3 randuri pentru a gasi o vena. In acest caz insa, cei de la Real Madrid si-au trimis proprii doctori care au intervenit peste UEFA.