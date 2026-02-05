După o răsturnare spectaculoasă de scor, pe finalul partidei, Dinamo a plecat de la Constanța cu trei puncte mari și a urcat, temporar, pe locul doi în Superligă, cu 48 de puncte, la egalitate cu liderul Rapid.

Stipe Perica (30 de ani) va pleca de la Dinamo în această perioadă, după ce răbdarea celor din conducere și staff-ul tehnic a ajuns la final. În ultima perioadă, atacantul croat a primit mai multe șanse din partea antrenorului Zeljko Kopic, dar nu a confirmat așteptările.

Stipe Perica, OUT de la Dinamo!

Atacantul a avut evoluții impresionante în ultima parte a sezonului precedent, dar cifrele sale nu au mai fost la fel de bune în această stagiune. Andrei Nicolescu a confirmat faptul că va purta discuții cu Perica pentru rezilierea înțelegerii.

„Nu știu ce se va întâmpla cu Perica. Vom avea și astăzi o întâlnire. Important este că el a fost tratat cu foarte multă încredere și a avut toată susținerea, cred că s-a bucurat de susținerea noastră, a antrenorului, a staffului, a tuturor!

Cumva, relația s-a degradat în timp, nu a fost o chestiune peste noapte. Ține foarte mult și de modul în care vede el această problemă. Nu aș vrea să vorbesc foarte multe, mai sunt niște întâlniri și nu aș vrea să speculăm. Important este că am ajuns într-un punct în care lucrurile nu ar trebui să meargă înainte. Vom vedea ce soluții se vor găsi”, a spus Nicolescu, potrivit Fanatik.ro.

În 18 partide (majoritatea din postura de rezervă), Perica a reușit să înscrie doar două goluri și a bifat alte trei pase decisive.

Dinamo, pe primul loc, la egalitate cu Rapid

Aflate la egalitate de puncte, Dinamo și Rapid pot fi depășite în fruntea clasamentului de Universitatea Craiova, dacă oltenii vor câștiga meciul cu Oțelul Galați de joi.

În următoarea etapă, Dinamo va avea un meci important, chiar împotriva celor de la Universitatea Craiova. În tur, cele două echipe au remizat, scor 2-2.