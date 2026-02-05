Echipa lui Cristi Chivu a deschis scorul în minutul 35 prin Bonny, iar Diouf a dublat avantajul nerazzurrilor imediat după pauză. Torino a redus diferența în minutul 57, însă reușita lui Kulenovic nu a fost suficientă încât să trimită jocul în prelungiri.

După meci, Cristi Chivu a avut un discurs echilibrat și a dat o veste bună pentru fanii celor de la Inter: Nicolo Barella și Hakan Calhanoglou vor reveni pe gazon în următoarea perioadă.

Cristi Chivu dă o veste bună pentru fanii lui Inter

Accidentați și indisponibili în ultimele meciuri, ”vetele” lui Cristi Chivu vor reveni după următoarea etapă din Serie A, pe care ”nerazzurrii” o vor disputa pe terenul celor de la Sassuolo.

”Ei se vor întoarce după Sassuolo, din ce am înțeles”, a spus Chivu, potrivit TMW.com.

Inter își îndreaptă acum atenția către campionat, acolo unde este lider detașat, cu 55 de puncte, la cinci puncte distanță de urmăritoarea AC Milan, după 23 de runde.

În următoarea etapă, echipa lui Cristi Chivu va avea parte de un test dificil. Se va deplasa pe terenul lui Sassuolo, echipă aflată pe locul 11, dar care vine după două victorii consecutive în campionat.