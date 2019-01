Cristi Balaj este noul presedinte al Agentiei Nationale Anti-Doping

Cristi Balaj i-a luat locul Gratielei Vajiala la conducerea Agentiei Nationale Anti-Doping

Fostul arbitru Cristian Balaj a fost numit in functia de presedinte al Agentiei Nationale Anti-Doping, dupa ce Gratiela Vijiala a anuntat zilele trecute ca se retrage din functie.

"Ma retrag din motive strict personale, iar unul dintre ele este ca am simtit nevoia sa-i las pe tineri sa preia stafeta. Las pe maini bune activitatea anti-doping din Romania, intrucat am deplina incredere in oamenii pe care i-am format in cadrul Agentiei. Exista acolo o echipa de specialisti pe care oricine se poate baza", a declarat Gratiela Vijiala.

Balaj, 47 de ani, are rang de secretar de stat in cadrul Ministerului Tineretului si Sportului.