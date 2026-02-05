VIDEO EXCLUSIV Sorana Cîrstea, meci cu Potapova, campioana din 2025, în sferturile Transylvania Open. Știe cum va juca împotriva austriacei născute în Rusia

Sorana Cîrstea, meci cu Potapova, campioana din 2025, în sferturile Transylvania Open. Știe cum va juca împotriva austriacei născute în Rusia Tenis
Sorana Cîrstea joacă joi-seara, de la ora 18:00, împotriva Anastasiei Potapova, la Pro Arena și pe VOYO, în sferturile Transylvania Open 2026.

Sorana Cîrstea (36 de ani, 35 WTA) o înfruntă pe Anastasia Potapova (24 de ani, 58 WTA), în cel mai tare meci anunțat în faza sferturilor de finală ale Openului Transilvaniei 2026.

Partida va avea loc joi, 5 februarie, de la ora 18:00, în direct și în exclusivitate la Pro Arena și pe VOYO.

Sorana Cîrstea - Anastasia Potapova, „șocul” din sferturile turneului WTA de la Cluj-Napoca

După succesul semnat scor 6-1, 6-0 în detrimentul Tamarei Zidansek, în optimile Openului Transilvaniei 2026, Sorana Cîrstea și-a dezvăluit principalele atuuri pe care se bazează, în ultimul an al carierei, în circuitul WTA.

Cîrstea și-a evidențiat mișcarea în teren și spiritul de luptă, înainte de a se referi la duelul cu Potapova, care se anunță strâns, din perspectiva meciurilor directe deja consumate.

Victoriile au fost împărțite, în cele două întâlniri dintre Cîrstea și Potapova, în WTA, dar niciuna nu a avut loc în ultimii 4 ani.

Cîrstea s-a impus cu 7-6 (6), 6-4, la Istanbul, pe zgură, în 2021, într-un turneu câștigat de româncă, iar Potapova a câștigat la Budapesta, pe hard, 6-4, 6-7 (5), 7-5.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea transylvania open 2026 optimi indviidual
Cîrstea, învinsă doar de Sabalenka și Osaka, în 2026

Înaintea meciului cu Potapova, Cîrstea a vorbit despre campioana în exercițiu la Transylvania Open.

„O jucătoare bună, incomodă, agresivă. Știu că anul trecut a câștigat aici, deci îi plac condițiile, se simte bine pe această suprafață. Am văzut puțin din meciul ei.

Chit că am jucat doar de două ori, ne urmărim, suntem aceeași mână de jucătoare la aceleași turnee. Așa cum o știu pe ea, probabil e valabil și invers.

Voi încerca să îmi fac planul de joc, să mă concentrez pe ceea ce am de făcut, dar sunt conștientă că va fi greu,” a adăugat Sorana Cîrstea, pregătită de marea confruntare cu austriaca.

Sorana Cîrstea, pregătită să parcurgă tot drumul competiției, la Cluj-Napoca, în 2026

„Tenisul e un sport impredictibil, în care lucrurile se schimbă de la o zi la alta. Însă vin pe un fond de joc bun și asta îmi dă încredere.

Am pierdut doar cu Sabalenka și Osaka până acum, am avut destule meciuri bune și simt că pot să fac treabă. Dar, cum am spus, trebuie să rămân cu picioarele pe pământ. Fiecare meci e important,” a concluzionat Sorana Cîrstea, la conferința de presă.

Anastasia Potapova

  • Anastasia potapova to cluj 2026
