Sorana Cîrstea (36 de ani, 35 WTA) o înfruntă pe Anastasia Potapova (24 de ani, 58 WTA), în cel mai tare meci anunțat în faza sferturilor de finală ale Openului Transilvaniei 2026.

Partida va avea loc joi, 5 februarie, de la ora 18:00, în direct și în exclusivitate la Pro Arena și pe VOYO.

Sorana Cîrstea - Anastasia Potapova, „șocul” din sferturile turneului WTA de la Cluj-Napoca

După succesul semnat scor 6-1, 6-0 în detrimentul Tamarei Zidansek, în optimile Openului Transilvaniei 2026, Sorana Cîrstea și-a dezvăluit principalele atuuri pe care se bazează, în ultimul an al carierei, în circuitul WTA.

Cîrstea și-a evidențiat mișcarea în teren și spiritul de luptă, înainte de a se referi la duelul cu Potapova, care se anunță strâns, din perspectiva meciurilor directe deja consumate.

Victoriile au fost împărțite, în cele două întâlniri dintre Cîrstea și Potapova, în WTA, dar niciuna nu a avut loc în ultimii 4 ani.

Cîrstea s-a impus cu 7-6 (6), 6-4, la Istanbul, pe zgură, în 2021, într-un turneu câștigat de româncă, iar Potapova a câștigat la Budapesta, pe hard, 6-4, 6-7 (5), 7-5.