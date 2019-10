Finalistul US Open 2019 da cartile pe fata! Medvedev dezvaluie politicile antidoping in tenis - „Nu este adevarat”

Daniil Medvedev a facut cateva dezvaluiri despre testele antidoping din tenis.

„Karen Khachanov a avut 32 de teste anul trecut, mai mult decat oricine. Eu am fost al saptelea, cu 26 de teste. Cred ca am fost testati intrucat am facut progrese in circuit”, a spus finalistul de la US Open.

Daniil Medvedev, testat antidoping dupa finala US Open 2019, pierduta de rus in fata lui Nadal dupa 4 ore si 51 de minute de joc

"Dar nu primim o atentie prea mare. Unul din testele recente a fost dupa finala US Open. Am auzit ca lupta impotriva dopajului nu este atat de activa in tenis precum e in alte sporturi. Nu este adevarat”, a dezvaluit numarul 4 ATP.

Daniil Medvedev este jucatorul cu cea mai mare ascensiune in anul 2019 si unul dintre candidatii surpriza la castigarea Turneului Campionilor care se va desfasura intre 10 si 17 noiembrie in arena O2 din Londra.