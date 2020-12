Inca o LOVITURA URIASA pentru Dinamo! Fabbrini, unul dintre cei mai buni jucatori ai 'cainilor', gata sa isi depuna memoriu! Ce echipe din Liga 1 il vor

Diego Fabbrini s-a saturat de promisiunile neonorate ale conducerii lui Dinamo!

Neplatit de patru luni, mijlocasul italian este hotarat sa depuna memoriu pentru a fi declarat liber de contract, conform ProSport.

Fotbalistul de 30 de ani care are unul dintre cele mai mari salarii din Stefan cel Mare, 18.000 de euro, nu ar ramane foarte mult timp in afara fotbalului.

Potrivit sursei citate, fostul jucator de la FC Botosani ar fi dorit de CFR Cluj si de Astra, in cazul in care ar reusi sa isi rezilieze contractul cu 'cainii'.

Giurgiuvenii ar incerca sa il aduca pe Fabbrini doar in eventualitatea in care Budescu ar parasi echipa in aceasta iarna. In caz contrar, jucatorul care are o selectie in nationala Italiei are sanse mari sa ajunga sub comanda lui Edi Iordanescu la CFR.

Sunt sanse destul de mari ca si alti fotbalisti ai lui Dinamo sa ii urmeze exemplul lui Fabbrini si sa depuna memorii in perioada urmatoare.

Diego Fabbrini a jucat in acest sezon 15 meciuri pentru Dinamo in toate competitiile, reusind doua goluri si o pasa decisiva.