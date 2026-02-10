Cele două echipe își dau întâlnire în ultima rundă din faza grupelor a Cupei României pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”.

Costel Gâlcă, antrenorul giuleștenilor, a folosit cel mai bun prim ”11” pentru duelul cu formația dirijată de Daniel Pancu.

Rapid începe cu Marian Aioani în poartă. Manea, Ciobotariu, Pașcanu și Borza vor fi în linia de fund, în timp ce Hromada, Grameni și Christensen vor sta în spatele trioului ofensiv Alexandru Dobre, Daniel Paraschiv și Claudiu Petrila

Cristi Săpunaru a văzut primul ”11” ales de Gâlcă la Cluj și a reacționat imediat

Cristi Săpunaru, fostul căpitan din Grant, a evidențiat că Rapid e ”condamnată” să câștige meciul de la Cluj ca să obțină accederea în faza eliminatorie din Cupa României.

”Rapidul e condamnată să bată în acest meci. Altfel, e eliminată. Trebuie să joace cu echipa cea mai bună”, a spus Săpunaru la televiziunea Digi Sport.

Pentru prima oară de la transfer, Talisson (23 de ani) a fost inclus în lotul Rapidului. El va fi pe bancă la meciul de la Cluj, iar Costel Gâlcă va putea miza pe serviciile lui.