Începe Al Treilea Război Mondial? Există temeri că Putin nu se va opri după cucerirea Ucrainei!

Republica Moldova e cea mai expusă dintre vecinele Ucrainei

Ieri, Republica Moldova a decretat starea de urgență, existând temerea că atacul Rusiei asupra Ucrainei se va abate și asupra sa. Moldova nu este membru NATO, are un guvern și un Parlament pro-european, nu a cedat șantajului energetic al Rusiei din ultimul an, a declanșat un val de anchete anticorupție asupra politicenilor și afaceriștilor apropiați de Moscova și va fi învăluită pe trei laturi, la nord și la sud de armata rusă, dacă aceasta va învinge în războiul din Ucraina, și la est de separatiștii din Transnistria, acolo unde Kremlinul pătrează militari și depozite de armament.

Țara vecină are o armată formată din 5.000 de profesioniști, alți 40.000 de recruți care îndeplinesc stagiul militar obligatoriu și un personal în rezervă de aproximativ 70.000 de bărbați, un număr total de aproape zece ori mai mic decât cel al Ucrainei, care are mari dificultăți în a-și apăra teritoriul de trupele rusești.

Țările Baltice, înconjurate primejdios de Rusia și Belarus

Atacul masiv asupra Ucrainei a trimis unde de șoc asupra guvernelor, populației și conducătorilor militari din țările baltice. Deși Lituania, Letonia și Estonia fac parte din NATO și din UE, opinia publică din aceste țări a rămas înmărmurită la sancțiunile modeste alese de SUA și marile puteri europene pentru a pedepsi o agresiune nemaivăzută în Europa de la cel de-Al Doilea Război Mondial.

Cu graniță directă cu Rusia la Est, cu Belarusul aliat cu Kremlinul la sud și cu enclava puternic militarizată Kaliningrad la sud-vest, ar putea să fie izolate rapid de restul aliaților săi, mai ales că Rusia menține o flotă militară colosală în Marea Baltică și poate ușor cuceri Coridorul Suwalki, porțiunea de 100 kilometri a frontierei dintre Lituania și Polonia. Lituania a declarat ieri stare de urgență, după ce trupele rusești a ajuns la periferia Kievului, a atacat orașele din sudul Ucrainei și a preluat controlul asupra centralei nucleare de la Cernobîl.

Polonia și-a pus armata în alertă ridicată

Și Polonia, rivala istorică a Rusiei, are motive serioase de îngrijorare, deși are cea mai bine dotată armată dintre țările est-europene foste comuniste și un personal militar extrem de bine pregătit. Jack Detsch, corespondentul revistei Foreign Policy pe probleme de securitate națională, a spus că "Rusia asamblează un dispozitiv cu trupe, blindate, artilerie și peste 50 de transportoare de rachete de mari dimensiuni în zona orașul Brest, din Belarus, la nici 10 kilometri de granița cu Polonia. De asemenea, Rusia a adus mult echipament la o gară din vecinătatea Poloniei". Ieri, Polonia și-a pus armata în stare de alertă ridicată și a întărit dispozitivul de la granița cu Belarus, acolo unde ridicase deja un gard de securitate și adusese trupe, după criza migranților din ultima jumătate de an.

Rusia vrea instituirea unei noi "Cortine de Fier" în Estul Europei

"E posibil ca Putin să meargă dincolo de Ucraina? Sigur, e posibil. Dar, dacă atacă Polonia, Slovacia, Ungaria sau România. va atrage automat în conflict cele 30 de tări membre NATO. Ceva foarte puternic îi va sta în față, dacă va ataca una dintre aceste țări", a spus Anthony Blinken, secretarul american în cadrul unei emisiuni la postul ABC.

Experții militari cred că există posibilitatea ca Rusia să nu se oprească după anexarea Ucrainei, pentru ca Vladimir Putin și Serghei Lavrov au cerut vehement instalarea unei noi "Cortine de Fier" în Europa de Est, revenirea la sferele de influență de dinainte de 1997, și retragerea militarilor și armamentului NATO din România și Bulgaria.

Rușii pot destabiliza din nou Balcanii

O dată cu tensiunile interetnice din Bosnia și Herțegovina, unde liderii sârbilor bosniaci au din nou pretenții secesioniste, dar și odată cu sprijinul primit de Rusia de la China, India, Siria, Venezuela, Cuba și Serbia sau non-combatul unor țări europene, generalul ucrainean Yulia Laputina a spus că "ar trebui să aveți grijă și de Balcani. Ce fac rușii acum nu este altceva decât o încearcare să provoace o situație gravă în Balcani. Trebuie să luăm în considerare și începutul celui de-al Treilea Război Mondial, deoarece problema ucraineană are legătură cu securitatea Europei".