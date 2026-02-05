Universitatea Craiova - Oțelul Galați, ora 18:00, LIVE TEXT

Oltenii vin după un ”duș rece” în ultima etapă, scor 1-4 la Constanța cu Farul, meci în urma căruia l-au pierdut și pe Pavlo Isenko, portarul titular al echipei, eliminat pe finalul partidei.

Universitatea Craiova nu a pierdut, însă, poziția de lider în runda precedentă, deoarece Dinamo și Rapid s-au încurcat. Au făcut-o, însă, în această etapă, dar pot reveni pe primul loc în cazul unui succes cu Oțelul Galați.

De partea cealaltă, echipa pregătită de Laszlo Balint este implicată în lupta pentru play-off și are nevoie de puncte pentru a emite pretenții la un loc în ”TOP 6”. Dacă va câștiga această partidă, Oțelul poate urca pe loc de play-off.

De la revenirea gălățenilor pe prima scenă din 2023, Universitatea și Oțelul s-au mai întâlnit în principala competiție internă de cinci ori, de două ori s-au impus oltenii, un joc a fost câștigat de moldoveni, iar alte două partide s-au terminat la egalitate.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă a avut loc pe 20 septembrie 2025, Oțelul - Universitatea Craiova 1-0, gol marcat de João Lameira.

De reamintit că, Laszlo Balint a antrenat gruparea craioveană în startul stagiunii 2022-2023. Ca adversar, acesta a întâlnit-o de șapte ori în toate competițiile, palmaresul său cuprinzând două succese, o remiză și patru înfrângeri.