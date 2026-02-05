Arsenal este considerată de către casele de pariuri drept principala favorită pentru câștigarea ediției curente a Ligii Campionilor.

Arsenal, principala favorită pentru câștigarea Ligii Campionilor

„Tunarii” sunt liderii la zi din Premier League, cel mai puternic campionat din lume transmis în exclusivitate de către VOYO, cu 53 de puncte. Sunt urmați de Manchester City (47), Aston Villa (46), Manchester United (41) și Chelsea (40).

Elevii lui Mikel Arteta au terminat, de asemenea, grupa unică a Ligii Campionilor pe primul loc, fiind singurii cu 8 victorii din tot atâtea posibile. În aceste condiții, Arsenal este cotată de bookmakeri între 4.75 și 5.00.

Top 5 favorite pentru supremația în UCL

Bayern Munchen, locul 2 în faza ligii și liderul din Bundesliga, este a doua favorită, cu cote cuprinse între 5.5 și 6.00.

Barcelona, fruntașa din campionatul Spaniei ce a încheiat grupa unică pe poziția a cincea, este următoarea în preferințele caselor de pariuri. Cotele catalanilor pentru un triumf variază între 8.00 și 8.50.

Manchester City este cotată între 8.50 și 9.00. Formația antrenată de Pep Guardiola s-a calificat direct în optimi de pe locul 8 și este a doua clasată în Premier League.

PSG, campioana en-titre a Europei, este abia a cincea favorită, în contextul în care a terminat grupa unică doar pe 11, iar în Ligue 1 este lideră cu emoții. Are 48 de puncte, iar Lens 46. Parizienii au cota 9.00 pentru repetarea performanței din sezonul trecut.