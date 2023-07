Olga Kharlan, reprezentanta Ucrainei, a concurat împotriva rusoaicei Anna Smirnova, acceptată la competiție în calitate de "sportiv individual neutru".

În afara tenisului, unde jucătorii nu fac parte din delegații oficiale, până în acest moment nu au mai existat dueluri între reprezentații Ucrainei și Rusiei, de când a început războiul.

Multiplă campioană mondială la sabie, Olga Kharlan a învins-o fără drept de apel pe Anna Smirnova, iar la finalul confruntării a refuzat să dea mâna cu adversara sa, deși face parte din regulamentul impus de Federația Internațională de Scrimă.

La zece minute după încheierea meciului, Ana Smirnova a refuzat să părăsească locul de concurs pentru că nu a fost salutată de adversara sa, iar oficialii FIE au intervenit și au descalificat-o din concurs pe ucraineancă.

Evenimentul de la Campionatul Mondial de Scrimă nu a fost trecut cu vederea, iar pe rețelele de socializare au apărut numeroase reacții vehemente cu privire la decizia luată de forul internațional.

"Nu poate fi adevărat!", "Este o rușine!", "Fără suflet!" sunt doar câteva dintre comentariile apărute pe Twitter, după apariția imaginilor de la concurs.

