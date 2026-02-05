Magistrații au respins apelul formulat de CS Universitatea Craiova, clubul de drept public, și au menținut hotărârea Tribunalului Dolj din 2017.

Pe scurt, instanța a decis că CS Universitatea Craiova nu este proprietara palmaresului din perioada 1948–1991, adică anii în care Știința a câștigat cele patru titluri de campioană.

Prin această decizie, se revine la situația stabilită în urmă cu opt ani. Palmaresul rămâne la FC U Craiova SA, societatea privată care a continuat activitatea fotbalistică după privatizarea din 1991.

„Solutia pe scurt: Respinge cererea de repunere pe rol a cauzei formulată de intimatul pârât Fotbal Club U Craiova SA, prin lichidator Agenţia de Insolvenţă S.P.R.L. Respinge apelul declarat de apelantul reclamant Club Sportiv Universitatea Craiova, împotriva sentinţei civile nr. 149 din data de 23 mai 2017 pronunţate de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 11665/63/2014.

Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. În cazul exercitării căii de atac, cererea de recurs se va depune la Curtea de Apel Timişoara. Pronunţată astăzi, 5 februarie 2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei“, se arată pe portal.just.ro.