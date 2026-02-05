NEWS ALERT Adrian Mititelu și FCU Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei. Ce a decis instanța, ce înseamnă concret și ce urmează

Adrian Mititelu și FCU Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei. Ce a decis instanța, ce înseamnă concret și ce urmează
Curtea de Apel Timișoara a luat astăzi o decizie extrem de importantă în dosarul palmaresului Universității Craiova.

palmares FCU Craiova CSU Craiova Mihai Rotaru Adrian Mititelu
Magistrații au respins apelul formulat de CS Universitatea Craiova, clubul de drept public, și au menținut hotărârea Tribunalului Dolj din 2017.

Pe scurt, instanța a decis că CS Universitatea Craiova nu este proprietara palmaresului din perioada 1948–1991, adică anii în care Știința a câștigat cele patru titluri de campioană. 

Prin această decizie, se revine la situația stabilită în urmă cu opt ani. Palmaresul rămâne la FC U Craiova SA, societatea privată care a continuat activitatea fotbalistică după privatizarea din 1991.

„Solutia pe scurt: Respinge cererea de repunere pe rol a cauzei formulată de intimatul pârât Fotbal Club U Craiova SA, prin lichidator Agenţia de Insolvenţă S.P.R.L. Respinge apelul declarat de apelantul reclamant Club Sportiv Universitatea Craiova, împotriva sentinţei civile nr. 149 din data de 23 mai 2017 pronunţate de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 11665/63/2014.

Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. În cazul exercitării căii de atac, cererea de recurs se va depune la Curtea de Apel Timişoara. Pronunţată astăzi, 5 februarie 2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei“, se arată pe portal.just.ro.

Adrian Mititelu și FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei

Pe înțelesul tuturor, în 1991, secția de fotbal a Universității Craiova s-a desprins din clubul sportiv și a devenit entitate separată. 

Instanța a considerat că această desprindere nu se putea face fără preluarea rezultatelor sportive obținute până atunci, adică fără palmares. Din acest motiv, judecătorii au apreciat că FC U Craiova este continuatoarea echipei istorice.

CS Universitatea Craiova, clubul de drept public reînființat ulterior, a cerut în instanță să i se recunoască palmaresul din 1948 până în 1991, susținând că reprezintă adevărata Știința. Cererea a fost respinsă în 2017, iar apelul de acum a avut aceeași soartă.

”Am câștigat. Știința este numai una”, a scris Adrian Mititelu, pe Facebook.

”Curtea de Apel Timișoara a decis! FC Universitatea Craiova este echipa istorică”, a scris și FCU Craiova, clubul deținut de Adrian Mititelu, pe Facebook.

Poziția echipei lui Mihai Rotaru

De cealaltă parte, Universitatea Craiova din Superliga, clubul patronat de Mihai Rotaru, a anunțat că nu renunță la luptă. 

Oficialii au precizat că așteaptă motivarea deciziei și că vor face recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Până la o hotărâre definitivă, clubul își menține poziția și susține în continuare că palmaresul aparține CS Universitatea.

„Având în vedere solicitările primite din partea reprezentanților mass-media, precizăm următoarele:

Clubul Universitatea Craiova își menține poziția de a nu comenta deciziile instanțelor de judecată, cu atât mai puțin cele care nu sunt definitive. Așteptăm redactarea și comunicarea hotărârii judecătorești nr. 333/59/2023* și a motivării acesteia, urmând a formula obiecțiunile noastre la Înalta Curte de Casație și Justiție din România.

Așa cum am mai menționat în trecut, reiterăm faptul că, în acest dosar, Universitatea Craiova susține poziția Clubului Sportiv Universitatea Craiova în apărarea palmaresului istoric al Științei.

Suporterilor noștri le transmitem ferm și clar: Știința este bine și perseverentă în a atinge obiectivele pe care le-a avut dintotdeauna, trofee pe plan intern și prezență europeană la cel mai înalt nivel. Iar diseară avem un meci important pentru a duce Știința pe primul loc!”, a transmis Universitatea Craiova, clubul din Superliga, pe Facebook.

