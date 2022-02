Iftime îi descurajează pe refugiații sosiți din Ucraina în Botoșani: „Nu cred că este o locație potrivită pentru a instala corturi!”

Din cauza bombardamentelor pe care Vladimir Putin le-a lansat în Ucraina, tot mai mulți cetățeni sosesc în România pentru a se feri de teroarea războiului. Câteva sute de ucraineni au ajuns deja în Suceava și Botoșani, unde au fost întâmpinați călduros de statul român.

Recent, a apărut ipoteza cum că pe stadionul Botoșaniului ar urma să fie amplasate corturi, pentru a-i primi pe toți refugiații din Ucraina. Însă Valeriu Iftime nu crede în acest scenariu. Finanțatorul moldovenilor este de părere că situația este exagerată și că deocamdată, ar trebui să ne păstrăm calmul și să nu ne panicăm preventiv.

Iftime: „Eu nu înțeleg ce fac cu tancuri în Kiev”

„La vamă sunt niște cozi, am vorbit cu domnul prefect. Nu e nicio panică, în afară de bătrâni. Eu nu am văzut nimic de așa ceva. Am văzut niște imagini cu soldați carbonizați. Dacă în secolul 22 vedem astfel de imagini, înseamnă că lumea se întoarce cu susul în jos.

Trăim momente în care orice scenariu poate fi luat în seamă. Eu nu am auzit așa ceva, de corturile de refugiați. Nu mi-a zis nimeni ninmic. Nu cred că Botoșaniul, care are jumătate de hectar, e o locație potrivită pentru a instala corturi. Sunt mii de alte locuri în care se pot instala niște corturi și alimentare cu apă. Eu cred că sunt niște scenarii pe care cineva le aruncă. Nu am văzut așa ceva și nu cred.

Dacă fiecare ne-am gândi cum să cazăm refugiații înseamnă că țara se va închide. Eu cred că își face fiecare treaba foarte bine și sper să ieșim din asta. Eu nu am auzit bubuituri pe aici, pe la noi, nu am simțit miros de fum. Dar, doar Dumnezeu știe. Cred că este și multă propagandă.

Ieri m-a sunat cineva din Chișinău, care are un copil fotbalist. Unul îmi zicea că zboară bombele deasupra Kievului, iar altul, care are o fată în Kiev, că nu este nimic. Că stă în casă, dar nu zboară rachetele. Eu nu înțeleg ce fac cu tancuri în Kiev. Vor să ia președenția țării?

Ar trebui să ne păstrăm rațiunea și să ne vedem de treaba noastră. Dacă ești agricultor bun, fă agricultură, că avem nevoie de pâine la vară, dacă faci irigații, fă irigații”, a declarat Valeriu Iftime la Ora Exactă în Sport, la PRO X.