Au existat oferte interesante pentru internaționalul român, atât din Serie A, de la echipe precum AS Roma sau AC Milan, care și l-au dorit pe Drăgușin sub formă de împrumut, dar și din Bundesliga, de la RB Leipzig, care ar fi vrut să îl transfere definitiv pe fundașul român.

Radu Drăgușin, după revenirea în primul 11 la Tottenham: ”Începutul a fost dificil!”

Tottenham a refuzat din start un împrumut și ar fi luat un calcul doar un transfer definitiv, dar nici mutarea în Germania nu s-a concretizat.

În cele din urmă, Drăgușin a rămas în lotul londonezilor și a revenit ca titular după mai bine de un an, în partida cu Manchester City, scor 2-2, meci în care fundașul echipei naționale a greșit la ambele goluri ale echipei lui Pep Guardiola.

Drăgușin a acordat un interviu cuprinzător pentru site-ul clubului în care a vorbit printre altele despre revenirea sa ca titular, dar și despre viitorul său.

Fotbalistul român a mărturisit că s-a simțit faptul că nu a mai jucat de multă vreme, lucru care s-a văzut și în meciul cu City.

”Este special. Mă gândeam că ultimul meu meci ca titular înainte să mă accidentez a fost acum mai bine de un an, ceea ce pentru mine e pur și simplu o nebunie când mă gândesc. A trecut atât timp, iar un an mai târziu sunt din nou pe teren, titular pentru Spurs. Am fost extrem de fericit, m-am bucurat de fiecare secundă.

Evident, la final am obținut punctul, care a fost cel mai important lucru după o primă repriză dificilă. Am arătat cu adevărat caracterul nostru, mentalitatea noastră, nu ne-am oprit niciodată. Am intrat în a doua repriză gândindu-ne: ’putem să o facem, putem reveni și chiar să câștigăm’. Așa cum am spus, ne-am arătat caracterul și mentalitatea și sunt foarte fericit pentru asta.

Este diferit față de a intra ca rezervă. Am jucat cinci minute, două minute… dar când începi titular și joci 90 de minute, trebuie să-ți regăsești ritmul, lucru pe care l-am reușit până la urmă. Evident, începutul a fost dificil, dar, așa cum am spus, am continuat să mergem înainte și să credem”, a spus Drăgușin.

Radu Drăgușin: ”A început un nou capitol pentru mine!”

În legătură cu transferul ratat din această iarnă și cu viitorul său, Radu Drăgușin a lăsat să se înțeleagă că este concentrat sută la sută la Tottenham și nu mai este interesat de o plecare.

”A fost un drum lung și cred că acesta a fost cel mai bun mod, știi, de a încheia această perioadă de recuperare și de a reveni complet, ajutând echipa în orice fel pot.

Pentru mine a început, evident, un nou capitol. Am învățat foarte multe din anul trecut și aș vrea cu adevărat să le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut în ultimul an. Sunt foarte recunoscător pentru toate mesajele și sprijinul pe care le-am primit în această perioadă. Acum vreau să progresez, să învăț și mai mult și să realizez lucruri extraordinare alături de această echipă”, a adăugat fundașul român.