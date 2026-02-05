Cele două echipe își dau întâlnire în Giulești în etapa cu numărul 26 din sezonul regulat al Superligii României. ”Primvs Derby” va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Eugen Neagoe e gata de ”Primvs Derby”. Ce a spus despre Gâlcă: ”Știe să facă asta”

La conferința de presă premergătoare duelului, Eugen Neagoe a ținut să spună faptul că îl respectă extrem de mult pe antrenorul Rapidului, Constantin Gâlcă.

Neagoe, care a înregistrat o medie de 1,12 puncte pe meci până acum în 17 apariții pe banca tehnică a ”lupilor galbeni”, crede că elevii săi pot obține un rezultat bun în Grant.

”Știu ce înseamnă o partidă Rapid – Petrolul pentru toată lumea din jurul acestor două echipe! Suntem pregătiți și, chiar dacă am avut aceste jocuri din trei în trei zile, sper să nu acuzăm în vreun moment vreo stare de oboseală și să fim la cel mai înalt nivel fizic. Pentru că, dacă vom putea alerga, atunci putem și să scoatem un rezultat bun în Giulești.

Este, evident, o partidă dificilă, pentru că întâlnim o echipă foarte bună, aflată, cel puțin în momentul în care vorbim, pe primul loc. O formație valoroasă, cu jucători de calitate, cu un antrenor pe care îl respect foarte mult și care știe ce să le ceară jucătorilor lui, și va trebui să ne ridicăm la un nivel foarte înalt ca să putem ieși de pe teren neînvinși.

Încerc să intuiesc ce va juca Rapidul mâine și sper să luăm deciziile bune, astfel încât să opunem o rezistență foarte puternică”, a spus Eugen Neagoe la conferința de presă.