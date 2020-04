Imagini incredibile cu conacul de 52 de camere pe care Mike Tyson i l-a vandut lui 50 Cent! Cum arata locuinta extravaganta de 3.3 milioane de lire

Datoriile l-au fortat pe Mike Tyson sa isi vanda lucrurile pe care le avea in posesie.

In anul 2003, Mike Tyson a intrat in faliment si a fost fortat sa isi vanda bunurile pentru a plati datoriile care insumau 17 milioane de lire. Printre acestea, se afla si conacul de 52 de camere, pe care i l-a vandut cunoscutului rapper, 50 Cent, in schimbul sumei de 3.3 milioane de lire.

Conacul are 52 de camere, dintre care 21 dormitoare, 25 de bai, o piscina interioara cu jacuzzi, o piscina exterioara cu o gradina mare, mai multe camere de jocuri, un cinema si un studio de inregistrari.