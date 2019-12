IPOTEZA-SOC: Serena Williams face tranzitia catre wrestling? "As ucide ca sa o avem pe Serena in WWE." | VIDEO S-a antrenat cu Mike Tyson 

Din articol Serena Williams, dorita in WWE

Serena Williams si-ar putea continua cariera in sport dupa ce se va retrage din tenis.

Serena Williams are 23 de titluri de Grand Slam in palmares si vrea sa egaleze recordul all-time stabilit de Margaret Court, care s-a impus in 24 de intreceri de acest fel.

Totusi, o parte a publicului american o doreste in cea mai faimoasa liga de wrestling, WWE. Fiica patronului WWE, Stephanie McMahon a declarat pentru BT Sport: "As ucide ca sa o am pe Serena Williams, dar sunt si alti atleti incredibili care pot ajunge in WWE. Toti cei cu personalitati puternice."

"Trebuie sa recunosc, Cain Velasquez a facut deja tranzitia, dar Tyson Fury, care nu e inca in totalitate un wrestler, are absolut tot ce ii trebuie ca intr-o buna zi sa devina un superstar WWE. Imi doresc din suflet sa se intample acest lucru.

Cred ca orice star de nivel mondial, fie ca este vorba despre un jucator de rugby, un jucator de fotbal sau un jucator de soccer, poate sa ne ajute intr-un fel sau altul," a mai spus fiica omului care conduce ostilitatile in WWE. In WWE au participat recent personalitati precum Ronda Rousey din UFC si campionul mondial la categoria grea, Tyson Fury.