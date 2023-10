50 Cent bagă bani în fotbal! Clubul surpriză în care a decis să investească

Echipa AFC Rumney (fete), va purta pe noul echipament de deplasare numele lui 50 Cent și emblema colaboratorilor săi din lumea hip-hop, G-Unit.

Tinerele fotbaliste sunt extrem de entuziasmați de vestea sponsorizării neașteptate. Managerul echipei, Richie Brown, a explicat că unul dintre părinții unei jucătoare a lucrat cu rapperul în cadrul unui turneu recent și a fost încurajat de ceilalți părinți să pună întrebarea evidentă: „dacă poate să ne sponsorizeze".

„El a spus că va pune întrebarea, deoarece cea mai proastă variantă ar fi fost ca [50 Cent] să zică pur și simplu 'nu'. Din fericire, nu a făcut-o, ci a fost de acord”, a spus domnul Brown, în vârstă de 37 de ani.

„50 Cent ne-a cumpărat mai întâi echipamentul nostru de deplasare, iar apoi am fost puțin obraznici. Am cerut și mai mult și el ne-a sponsorizat din nou pentru echipamentele de antrenament”, a mai spus antrenorul.

Echipa va purta noul echipament pentru prima dată săptămâna viitoare, în primul meci în deplasare al sezonului.

„Vom face câteva fotografii și le vom trimite lui, apoi sperăm că ne poate trimite un mesaj de noroc sau ceva pentru a sărbători totul. Suntem extrem de recunoscători pentru tot ceea ce face pentru noi în acest moment”, a spus Brown, potrivit BBC.

50 Cent - numele real Curtis James Jackson III - este un rapper, actor, producător de televiziune și om de afaceri născut în Queens, New York. După ce a fost descoperit de rapperul Eminem, el a devenit celebru în 2003 cu hit-ul "In da Club", urmat de alte piese de succes în anii 2000, precum "Just a Lil Bit" și "Hate It or Love It".

50 Cent a apărut ulterior în filme și emisiuni TV și a jucat în (fiind și producător executiv) drama criminală "Power".

G-Unit este un grup american de Hip Hop, originar din New York. Numele grupului este o prescurtare de la "Guerilla Unit" și "Gangsta Unit".