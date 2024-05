Legenda boxului mondial Mike Tyson a evocat, luni, posibilitatea de a disputa un alt meci după cel contra vedetei YouTube Jake Paul, risipind temerile legate de vârsta sa.

"Ar fi simpatic", a declarat "Iron Mike" la o conferinţă de presă organizată la celebrul Apollo Theater din New York. "Poate o vom face", a mai spus el.

În vârstă de 57 de ani, Mike Tyson nu a mai boxat la profesionişti de 19 ani, după o înfrângere în faţa irlandezului Kevin McBride.

Conform presei, fostul campion mondial al greilor va primi mai multe milioane de dolari pentru participarea sa la meciul care va avea loc pe 20 iulie la AT&T Stadium din Arlington (Texas).

Meciul de box, care îi va opune pe cei doi pe stadionul de 80.000 de locuri şi va fi considerat un meci profesionist, va fi transmis în direct pe Netflix şi va fi accesibil tuturor abonaţilor platformei, circa 270 de milioane, o premieră pentru serviciul de streaming.

Numeroşi observatori, în special fostul campion mondial american de box Deontay Wilder, şi-au exprimat preocuparea lor legată de prezenţa într-un meci profesionist a lui Tyson, care va împlini 58 de ani la momentul evenimentului, temându-se pentru o accidentare gravă.

"Oamenii care spun că sunt prea bătrăn şi-ar dori să fie în locul meu", a spus Tyson, postând pe reţelele de socializare înregistrări video de la antrenamentele sale.

"Vom intra în istorie", a afirmat la rândul său Jake Paul în conferinţa de presă. "Mike dorea asta, el voia un meci profesionist. El vrea război. Şi respect dorinţa lui. Este un erou", a adăugat Paul.

"Mulţi mă văd un tip arogant, ceea ce sunt uneori, dar încerc doar să mă amuz şi să mă distrez. Vechile generaţii vor să-l vadă pe Mike făcându-mă KO, dar tinerii mă susţin şi speră ca eu să-l trimit la podea pe Mike", a mai spus Jake Paul.

În cursul carierei sale tumultuoase, Tyson a obţinut 50 de victorii, dintre care 44 prin KO, dar a suferit şi şase înfrângeri, uneori total neaşteptate, cum s-a întâmplat în 1990, când a fost detronat de James "Buster" Douglas la Tokyo.

Ultimul său meci de titlu mondial datează din 2002, de la Memphis, unde britanicul Lennox Lewis l-a trimis la podea în runda a opta.

