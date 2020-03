Interviu SOCANT oferit de Mike Tyson! "Pentru a trai e nevoie de curaj. Da, abia astept sa mor!"

Fostul campion mondial a oferit un interviu pentru publicatia The Sportsman.

Mike Tyson a socat in cel mai recent interviu oferit prin sinceritatea pe care a aratat-o vis-a-vis de viata lui si despre faptul ca nu ii este frica de moarte, declarand chiar ca abia asteapta acest moment.

"Din experienta mea si avand in vedere ce am trait, cu cat aflu mai multe despre moarte, cu atat sunt mai dispus sa mor. Da, abia astept. Nu mi-e frica! Pentru mine, sa traiesc pare mai complicat decat sa mor. Pentru a trai e nevoie de curaj. Ne luam prea in serios.

Credem ca suntem importanti. Ce naiba? Suntem nimeni! Credem ca suntem speciali, dar faima e de rahat. La un moment dat descoperi ca nu esti special, ca poti sa mergi la închisoare sau sa mori. E posibil sa fii tratat rau. Nu ma astept sa mi se intample lucruri rele, dar daca se intampla, inteleg ca sunt capabil sa le fac fata. M-am descurcat cu lucrurile rele, asa a fost viata mea. Stiu ca pot aparea lucruri de rahat. Cand se intampla, fac ceva. Nu ma descurajez", a spus Tyson.

Mike Tyson si-a inceput fabuloasa cariera in 1985, devenind cel mai tanar campion mondial la categoria grea din istorie, la 20 de ani, 4 luni si 22 de zile. Si-a incheiat activitatea sportiva 20 de ani mai tarziu, in 2005, cu un record de 50 de victorii din 58 de meciuri (44 prin KO).

Americanul a fost condamnat la inchisoare in 1992, fiind acuzat de viol. El a fost eliberat 3 ani mai tarziu pentru buna purtare.