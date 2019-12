IMAGINEA CARE FACE INCONJURUL LUMII: MARIUS COPIL, INTALNIRE DE GRADUL ZERO CU INEGALABILUL MIKE TYSON 

Marius Copil s-a intalnit cu Mike Tyson la Boca Raton, in SUA.

Marius Copil a avut parte de o intalnire de gradul zero cu Mike Tyson. Cei doi s-au intalnit in cadrul cantonamentului organizat de antrenorul Serenei Williams, Patrick Mouraotglou.

La stagiul de pregatire participa Serena Williams, Coco Gauff, juniorul roman Nicholas David Ionel (numar 552 ATP), Marius Copil, dar si antrenorul de fitness Shaunt.

Handshake-ul carierei: Marius Copil, alaturi de Mike Tyson



"Luna aceasta mi-am dorit sa innoiesc traditia de a organiza un stagiu de pregatire in presezon inaintea Openului Australian. Impreuna cu Serena Williams, am adus aici o generatie de jucatori condusa de Coco Gauff, Holger Rune (n.r. liderul clasamentului masculin la juniori) si Nicholas Davis si suntem fericiti sa avem de asemenea jucatori de calibru ATP, in persoanele lui Chris Eubanks si Marius Copil. Am invitat in plus si oameni din prima linie a lumii sportului, campionul mondial la categorie grea, Mike Tyson, superstarul de fitness Shaunt si dj-ul Bob Sinclar," a scris Patrick Mouratoglou.

In cadrul stagiului de pregatire, cei prezenti vor beneficia de cele mai bune conditii de antrenament, dar vor efectua si alte activitati care sa uneasca grupul, precum ciclism, alergari, scufundari si sesiuni de karaoke.