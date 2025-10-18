GALERIE FOTO Cine este Eminem de la Real Madrid?! ”Toți îmi spun așa aici!” Pe Bernabeu este și ”50 Cent”

Cine este Eminem de la Real Madrid?! &rdquo;Toți &icirc;mi spun așa aici!&rdquo; Pe Bernabeu este și &rdquo;50 Cent&rdquo; La Liga
Starurile lui Real Madrid au luat parte la o provocare inedită.

Real MadridEminemFranco MastantuonoEndrick50 CentEder Militao
Fiecare jucător a fost întrebat cu ce celebritate se aseamănă din punct de vedere fizic. 

Franco Mastantuono este ”Eminem” de la Real Madrid! Cu ce celebrități de aseamănă starurile de pe Bernabeu

Dacă David Alaba a răspuns simplu: ”Alaba”, iar Jude Bellingham și Brahim Diaz au glumit nominalizându-se unul pe celălalt, alți jucători au luat provocarea în serios.

Eder Militao a spus că seamănă cu Shaun Livingston, fostul jucător de baschet al celor de la Golden State Warriors, iar Thibaut Courtois a mărturisit că i se pare că aduce cu Novak Djokovic.

Cel mai interesant răspuns i-a aparținut mijlocașului argentinian de 18 ani, Franco Mastantuono. Fotbalistul a dezvălui că ceilalți jucători de la Real Madrid îl strigă ”Eminem”, având în vedere asemănarea cu celebrul rapper.

Și Endrick este asemănat cu un rapper, 50 Cent, apropiat și colaborator al lui Eminem.

