Fiecare jucător a fost întrebat cu ce celebritate se aseamănă din punct de vedere fizic.

Dacă David Alaba a răspuns simplu: ”Alaba”, iar Jude Bellingham și Brahim Diaz au glumit nominalizându-se unul pe celălalt, alți jucători au luat provocarea în serios.

Eder Militao a spus că seamănă cu Shaun Livingston, fostul jucător de baschet al celor de la Golden State Warriors, iar Thibaut Courtois a mărturisit că i se pare că aduce cu Novak Djokovic.

Cel mai interesant răspuns i-a aparținut mijlocașului argentinian de 18 ani, Franco Mastantuono. Fotbalistul a dezvălui că ceilalți jucători de la Real Madrid îl strigă ”Eminem”, având în vedere asemănarea cu celebrul rapper.

Și Endrick este asemănat cu un rapper, 50 Cent, apropiat și colaborator al lui Eminem.

