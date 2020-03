Dezvaluiri SOCANTE ale lui Mike Tyson: "Cand eram tanar, ma culcam cu mamele prietenilor mei!" 

Unul dintre cei mai mari boxeri ai tuturor timpurilor a facut dezvaluiri neasteptate despre trecutul sau.

Mike Tyson are acum propriul podcast, numit 'Hotboxin' in care vorbeste despre experientele prin care a trecut de-a lungul timpului.

In cel mai recent podcast, fostul pugilist a vorbit despre petrecerile salbatice pe care le tinea in perioada in care era sportiv.

"In Las Vegas aveam acces VIP la toate cluburile de noapte si aveam o prostituata care era iubita mea. Cand eram tanar, eram un animal plin de bani. Plateam oamenii, pe toata lumea, sarbatoream cu toti prietenii si faceam sex cu mamele, surorile si verisoarele lor...orgii. Am cumparat si multe masini femeilor.

Eram nebun. Eram atat de bolnav...si nici nu aveam idee de cat de bolnav sunt.", a declarat Mike Tyson.