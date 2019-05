Confesiunile tulburatoare ale lui Mike Tyson: "Mi-a trecut prin cap sa OMOR oameni! Eram obisnuit sa trag!"

Mike Tyson (52 de ani) e cel mai tanar campion din istorie la categoria supergrea.

Tyson a luat centura greilor la 20 de ani si 4 luni. Mike a crescut in New York. N-a avut o copilarie linistita. Pana la 13 ani a fost arestat de 38 de ori!

"De cand aveam 12 ani am fost invatat sa bat oameni, sa-i inving, sa-i umilesc, sa le frang vointa. De fapt, eram doar un copil speriat si care nu se simtea in siguranta. Habar n-aveam ce fac, dar ma simteam bine si toata lumea imi spunea ca sunt foarte priceput. Asa am ajuns sa fiu un tiran lipsit de respect fata de propria persoana. Imi doresc sa nu ma fi comportat asa cum am facut-o, sa nu fi spus asemenea lucruri altor oameni", a spus Tyson intr-un interviu acordat ITV.

"Nu am crezut ca voi avea o viata decenta pana nu m-am apucat de box. Pana atunci, eram obisnuit cu viata in gasca, mi-a trecut prin cap chiar sa omor oameni. Purtam arma, fusesem obisnuit sa trag asupra altora sau sa se traga in directia mea. Viata celorlalti nu insemna nimic pentru mine!", a mai spus Tyson.