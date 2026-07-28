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„Galeria Stelei mă striga 'cuțu, cuțu!'” Andreea Prisacariu dezvăluie de ce a lăsat Dinamo pentru Steaua București

„Galeria Stelei mă striga 'cuțu, cuțu!'” Andreea Prisacariu dezvăluie de ce a lăsat Dinamo pentru Steaua București

„Galeria Stelei mă striga 'cuțu, cuțu!'” Andreea Prisacariu dezvăluie de ce a lăsat Dinamo pentru Steaua București

„Galeria Stelei mă striga 'cuțu, cuțu!'” Andreea Prisacariu dezvăluie de ce a lăsat Dinamo pentru Steaua București

„Galeria Stelei mă striga 'cuțu, cuțu!'” Andreea Prisacariu dezvăluie de ce a lăsat Dinamo pentru Steaua București

„Galeria Stelei mă striga 'cuțu, cuțu!'” Andreea Prisacariu dezvăluie de ce a lăsat Dinamo pentru Steaua București

„Galeria Stelei mă striga 'cuțu, cuțu!'” Andreea Prisacariu dezvăluie de ce a lăsat Dinamo pentru Steaua București

„Galeria Stelei mă striga 'cuțu, cuțu!'” Andreea Prisacariu dezvăluie de ce a lăsat Dinamo pentru Steaua București

„Galeria Stelei mă striga 'cuțu, cuțu!'” Andreea Prisacariu dezvăluie de ce a lăsat Dinamo pentru Steaua București

„Galeria Stelei mă striga 'cuțu, cuțu!'” Andreea Prisacariu dezvăluie de ce a lăsat Dinamo pentru Steaua București

„Galeria Stelei mă striga 'cuțu, cuțu!'” Andreea Prisacariu dezvăluie de ce a lăsat Dinamo pentru Steaua București

„Galeria Stelei mă striga 'cuțu, cuțu!'” Andreea Prisacariu dezvăluie de ce a lăsat Dinamo pentru Steaua București

„Galeria Stelei mă striga 'cuțu, cuțu!'” Andreea Prisacariu dezvăluie de ce a lăsat Dinamo pentru Steaua București

„Galeria Stelei mă striga 'cuțu, cuțu!'” Andreea Prisacariu dezvăluie de ce a lăsat Dinamo pentru Steaua București

„Galeria Stelei mă striga 'cuțu, cuțu!'” Andreea Prisacariu dezvăluie de ce a lăsat Dinamo pentru Steaua București

„Galeria Stelei mă striga 'cuțu, cuțu!'” Andreea Prisacariu dezvăluie de ce a lăsat Dinamo pentru Steaua București

„Galeria Stelei mă striga 'cuțu, cuțu!'” Andreea Prisacariu dezvăluie de ce a lăsat Dinamo pentru Steaua București

„Galeria Stelei mă striga 'cuțu, cuțu!'” Andreea Prisacariu dezvăluie de ce a lăsat Dinamo pentru Steaua București

„Galeria Stelei mă striga 'cuțu, cuțu!'” Andreea Prisacariu dezvăluie de ce a lăsat Dinamo pentru Steaua București

„Galeria Stelei mă striga 'cuțu, cuțu!'” Andreea Prisacariu dezvăluie de ce a lăsat Dinamo pentru Steaua București

„Galeria Stelei mă striga 'cuțu, cuțu!'” Andreea Prisacariu dezvăluie de ce a lăsat Dinamo pentru Steaua București

„Galeria Stelei mă striga 'cuțu, cuțu!'” Andreea Prisacariu dezvăluie de ce a lăsat Dinamo pentru Steaua București

„Galeria Stelei mă striga 'cuțu, cuțu!'” Andreea Prisacariu dezvăluie de ce a lăsat Dinamo pentru Steaua București

„Galeria Stelei mă striga 'cuțu, cuțu!'” Andreea Prisacariu dezvăluie de ce a lăsat Dinamo pentru Steaua București

„Galeria Stelei mă striga 'cuțu, cuțu!'” Andreea Prisacariu dezvăluie de ce a lăsat Dinamo pentru Steaua București

„Galeria Stelei mă striga 'cuțu, cuțu!'” Andreea Prisacariu dezvăluie de ce a lăsat Dinamo pentru Steaua București

„Galeria Stelei mă striga 'cuțu, cuțu!'” Andreea Prisacariu dezvăluie de ce a lăsat Dinamo pentru Steaua București

Fost număr 200 WTA, în clasamentul de dublu, în 2022, Andreea Prisacariu nu a reușit pasul către prima sută ierarhică, prag care i-ar asigura accesul în cele mai importante competiții de tenis din lume.

Actualmente număr 467 mondial în ierarhia individuală și pe locul 524 în clasamentul de dublu, sportiva din Iași joacă în această săptămână în turneul WTA 125k de la Târgu Mureș.

Andreea Prisacariu, număr 467 WTA: nu a reușit nicio victorie pe zgura de la Iași

În proba de simplu, Andreea Prisacariu a învins-o pe italianca Deborah Chiesa (326 WTA), scor 7-6, 6-2, înainte de a fi eliminată de ucraineanca Yelyzaveta Kotliar (450 WTA), scor 6-4, 6-0.

În proba de dublu, Andreea Prisacariu face echipă alături de Isabella Shinikova, din Bulgaria, iar adversare le vor fi Elena Bertea și Ekaterina Kazionova.

Dezamăgirea mare din perioada recentă a fost pentru Andreea Prisacariu insuccesul din turneul WTA 250 de la Iași.

Învinsă în zgura din orașul natal, în calificările turneului WTA 250 de la Iași

Beneficiară a unui wildcard, echipa formată din Andreea Prisacariu și Oana Gavrilă a fost depășită în runda inaugurală de L. Zaar / K. Zimmermann, scor 6-4, 6-3.

În proba individuală, Prisacariu a jucat în calificările turneului WTA 250 din orașul natal, dar a fost învinsă de spanioloaica Georgina Garcia-Perez, număr 789 WTA, scor 6-1, 6-4.

