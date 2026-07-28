OUT de la CFR Cluj? Fotbalistul de 600.000 de euro poate pleca fără să debuteze

OUT de la CFR Cluj? Fotbalistul de 600.000 de euro poate pleca fără să debuteze Superliga
SPORT.RO
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Se anunță încă o plecare din Gruia.

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igor savicCFR ClujRicardo Cadu
Din articol

Igor Savic (25 de ani), mijlocașul transferat de CFR Cluj în această vară de la Zrinjski Mostar, ar putea pleca din Gruia fără să apuce să joace vreun meci oficial.

Fotbalistul bosniac a ajuns liber de contract la formația ardeleană pe 2 iulie, însă nu a fost încă înregistrat. Problemele au apărut din cauza vizei, iar oficialii CFR-ului nu exclud o despărțire rapidă.

Ricardo Cadu: „Se poate și varianta asta”

Directorul sportiv Ricardo Cadu a explicat situația lui Igor Savic și a recunoscut că jucătorul poate părăsi clubul în perioada următoare.

„A avut o problemă cu viza și nu a ajuns la timp, asta e tot. Nu știu dacă va fi înregistrat, trebuie să discutăm și vom vedea. Sunt șanse să plece? Se poate și varianta asta”, a declarat Ricardo Cadu la Prima Sport.

Savic este cotat la 600.000 de euro de Transfermarkt și a venit în România după două sezoane și jumătate petrecute la Zrinjski Mostar. De-a lungul carierei a mai evoluat pentru GOSK Gabela, Torpedo Moscova și Zulte Waregem.

Mijlocașul are șapte trofee în palmares: două titluri, două Cupe și două Supercupe ale Bosniei, toate cucerite cu Zrinjski, plus un campionat câștigat la nivel U19.

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