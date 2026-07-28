Nelu Varga a reacționat cu privire la scenariul insolvenței la CFR Cluj: „Depinde de afacerile mele”

Nelu Varga a reacționat cu privire la scenariul insolvenței la CFR Cluj: „Depinde de afacerile mele” Superliga Nelu Varga
Alexandru Hațieganu
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Ce a spus Nelu Varga despre potențiala intrare în insolvență a celor de la CFR Cluj. 

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Din articol

Nelu Varga, finanțatorul formației CFR Cluj, a vorbit despre posibilitatea ca echipa sa să intre în insolvență.

Nelu Varga: „Ce faliment? Ce insolvență? Nici vorbă!”

Varga a negat scenariul negativ pentru gruparea din Gruia și a garantat că problemele financiare ale clubului se vor rezolva; ieșirea CFR Cluj din criza financiară cu care se confruntă depinde de afacerile sale. 

„Ce faliment? Ce insolvență? Nici vorbă! Dacă doream asta, nu mai făceam nicio plată. Sper să rezolv cât mai repede. Depinde de afacerile mele, dar se rezolvă. 

(...) S-a făcut plata care trebuia făcută către ANAF. Următoarea trebuie achitată în august”, a declarat Nelu Varga, conform prosport.ro

Nelu Varga

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Nelu Varga
Nelu Varga
Nelu Varga
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CFR Cluj, una dintre echipele cu pretenții din ultimele sezoane din Superliga României, are probleme financiare care au dus inclusiv la interdicția la transferuri.

Problemele cu care se confruntă clubul au dus inclusiv la demisia președintelui Iuliu Mureșan. Neluțu Varga, principalul acționar al echipei, s-a opus ideii de a băga clubul în insolvență, dar presa locală a scris că s-a răzgândit.

CFR Cluj ar vrea să intre în insolvență!

Potrivit ziardecluj.ro, CFR Cluj ar urma să depună o cerere oficială pentru intrarea în insolvență, după ce Varga ar fi acceptat că asta este singura soluție pentru a rezolva problemele financiare cu care se confruntă clubul. 

În acest moment, câțiva dintre jucătorii fostei campioane ar fi ajuns deja la patru luni fără salariu, motiv pentru care și-au depus memorii ca să devină liberi de contract.

Problemele financiare au luat cu asalt clubul în ultima perioadă. Recent, Varga a anunțat că a achitat datoriile pentru ca echipa sa să-și poată înregistra jucătorii transferați în această vară, dar se pare că, între timp, CFR a fost lovită de alte probleme.

Din informațiile obținute de Sport.ro, ardelenii nu au depus, momentan, nicio cerere oficială la Tribunalul Comercial în acest sens.

Vestea că acționarul de la CFR Cluj a acceptat ideea de a băga clubul în insolvență a venit la scurt timp după ce echipa din Gruia a învins categoric nou-promovata FC Voluntari, scor 5-0.

Iuliu Mureșan a demisionat de la CFR Cluj

„Aș vrea să anunț că, în această dimineață, mi-am prezentat cererea de demisia. M-am întors cu inima deschisă, cu drag de acest club, de această echipă și de toți oamnii care muncesc zilnic aici. Am vrut să ajut clubul într-o perioadă incertă și să fiu de folos în renașterea lui.

Fiecare CFR-ist știe cât de mult m-am implicat și cât suflet am pus în tot ceea ce am făcut, fie că este vorba despre trofeele și performanțele echipei, dar și despre activitățile de zi cu zi.

Am făcut tot ce mi-a stat în putință, dar simt că am ajuns și eu la capătul puterilor. Le urez în continuare mult succes, atât pe plan european, cât și pe plan intern, și știu sigur că două lucruri nu vor dispărea niciodată: CFR Cluj și dragostea mea pentru acest club”, a spus Iuliu Mureșan, potrivit anunțului publicat de club.

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