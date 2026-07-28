După ce a câștigat pe terenul lui Csikszereda și a ajuns la două victorii în primele două etape, FCSB se va deplasa în această etapă pe terenul nou-promovatei Sepsi OSK, la Sfântu Gheorghe.

Dinamo va juca pe teren propriu cu FC Voluntari, în timp ce Rapid va juca vineri în compania celor de la UTA, la Arad. Universitatea Craiova ar urma să se dueleze pe teren propriu cu FC Argeș, duminică, dar data meciului poate fi schimbată în funcție de parcursul echipei în Champions League.

Cum arată programul etapei a 4-a din Superliga României:

Vineri, 7 august

Ora 18.30 Petrolul Ploieşti - Oţelul Galaţi

Ora 21.30 UTA Arad - FC Rapid

Sâmbătă, 8 august

Ora 18.30 Farul Constanţa - FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 21.30 Universitatea Craiova - FC Argeş

NOTĂ. Partida poate fi reprogramată duminică, 9 august, ora 18.30, în funcţie de parcursul Universităţii Craiova în competiţiile europene intercluburi.

Duminică, 9 august

Ora 18.30 Dinamo - FC Voluntari

Ora 21.30 Sepsi OSK Sf. Gheorghe - FCSB

Luni, 10 august