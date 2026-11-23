Dudu Georgescu a murit la 76 de ani, în Canada, dar cauza decesului său ar fi în continuare suspectă, după ce în abdomenul fostul fotbalist ar fi fost găsit un cuțit.

Fostul mare atacant a fost găsit fără suflare într-un apartament din Toronto în care locuia cu chirie alături de soția lui, Marina.

Proprietarul apartamentului în care locuia Dudu Georgescu, ipoteză șocantă: „Nu este o chestie normală, nu?”

Șandor Gavrilă a fost contactat de Constantin Toma, reporter al Știrilor PRO TV, și a oferit detalii despre cumplitul incident.

Prietenul fostului atacant de la Dinamo a relatat ce s-ar fi întâmplat în ziua morții lui Dudu Georgescu și a dezvăluit că soția Marina nu mai răspunde la telefon și nu poate fi găsită.

„L-au găsit cei de la 911, de la salvare, că a dat Marina (n.r. soția) telefon la salvare. Apoi, a venit poliția. Când îți moare cineva în casă și găsești sânge și găsești o unealtă, nu este o chestie normală, nu? (n.r. Soția lui Dudu Georgescu) Nu răspunde la telefon. E dispărută. Nu știe nimeni unde este, ce se întâmplă cu ea”, a spus Șandor Gavrilă, pentru Știrile PRO TV.

Proprietarul apartamentului și totodată prietenul lui Dudu Georgescu a exclus, însă, varianta sinuciderii și înclină să creadă că soția ar putea fi suspectată pentru decesul fostului fotbalist român.

„Crezi că Dudu era chiar așa de fraier să se înjunghie singur cu un cuțit în burtă? Nu cred că a făcut chestia asta, vă spun eu 100%. Era un om mai dificil ea. Îl cam ținea sub papuc. Nu-l lăsa să vorbească cu oricine. Mai venea pe la mine pe la birou și se mai plângea”, a încheiat prietenul lui Dudu Georgescu.