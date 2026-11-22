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Ziua de duminică, 22 noiembrie, a adus o veste tristă pentru iubitorii fotbalului românesc. Dudu Georgescu, unul dintre cei mai mari atacanți din istoria României, s-a stins din viață la vârsta de 76 de ani.

Florin Prunea a numit cea mai frumoasă amintire cu Dudu Georgescu

În cariera de profesionist, fostul atacant a câștigat de două ori „Gheata de Aur”, în sezoanele 1974/1975 și 1976/1977. Decesul său a avut loc în Canada, într-un apartament în care locuia cu chirie.

După aflarea veștii, Florin Prunea a rememorat cea mai frumoasă amintire cu fostul atacant. Mai exact, Prunea a dezvăluit că a participat la mai multe antrenamente, pe când era junior, cu Dudu Georgescu.

În acea perioadă, Prunea era copil de mingi și abia aștepta momentul ca atacantul să înscrie, ca ulterior să îl poată îmbrățișa. Din nefericire, fotbalul românesc este mai sărac odată cu trecerea în neființă a lui Dudu Georgescu.

„Un jucător imens. Eu eram junior la Dinamo, chiar am prins câteva antrenamente la echipa mare cu el. Era un om bun, avea grijă de ăștia mai mici. Un jucător incredibil, de genul acesta. Cred că nu a mai fost jucător ca el, să lovească așa cu capul și să fie așa bun. Eram copil de mingi și, când marca, săream mereu să-l luăm în brațe și pe el, și pe marii jucători. Erau fotbaliști imenși, acum nu mai sunt și nu o să mai fie. Un atacant de talia lui nu am mai avut.

Eu am fost zilele trecute la sărbătoarea celor care au bătut-o pe Inter. Mă uit cu drag la ei, și ei ne țin minte pe noi, care eram copii. Ce să zic, păcat mare că se duc. Ei, pe lângă mari fotbaliști, au fost mari oameni”, a spus Florin Prunea, potrivit GSP.