Ziua de duminică, 22 noiembrie, a adus o veste tristă pentru iubitorii fotbalului românesc. Dudu Georgescu, unul dintre cei mai mari atacanți din istoria României, s-a stins din viață la vârsta de 76 de ani.

Decesul lui Dudu Georgescu lasă răni adânci în urmă

În cariera de profesionist, fostul atacant a câștigat de două ori „Gheata de Aur”, în sezoanele 1974/1975 și 1976/1977. Decesul său a avut loc în Canada, într-un apartament în care locuia cu chirie.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În matinalul de duminică, 22 noiembrie, Andrei Grecu i-a avut în platou pe Robert Niță și Bogdan Lobonț.

„Pisica” a dezvăluit că a avut onoarea să colaboreze cu Dudu Georgescu la Corvinul Hunedoara. În acea perioadă, Bogdan Lobonț a rămas impresionat de ideile fostului atacant, deoarece acesta le solicita să joace mingea doar în față.

„Eu l-am prins antrenor și la Corvinul Hunedoara. Eram copil, eram junior. Îmi aduc aminte de perioada petrecută ca antrenor la Hunedoara, a interzis atunci mingea jucată în spate. Cu asta am rămas de la el. Dacă nu mă înșel, era în 1992/1993, în acea perioadă”, a declarat Bogdan Lobonț.

Robert Niță s-a alăturat discuției și a transmis un mesaj clar: fotbalul românesc a pierdut enorm. Oficialul Rapidului nu înțelege de ce Dudu Georgescu nu a rămas implicat, în condițiile în care avea un bagaj uriaș de cunoștințe.

„Îmi povesteau cei de la Hunedoara, îmi povestea Romică Gabor. El era antrenor principal și îl știa foarte bine pe Dudu Georgescu. De multe ori, când le explica atacanților tactica, amintea de domnul Dudu Georgescu.

Nu l-am cunoscut. Din păcate, astfel de oameni care au fost la un nivel foarte, foarte ridicat nu sunt implicați activ în fotbalul românesc. Știu că dânsul a avut o tentativă, când era Ionuț Negoiță la Dinamo, să fie mai implicat.

Nu știu ce s-a mai întâmplat, dar e cert că fotbalul românesc pierde un fost mare jucător. Astfel de oameni sunt rari! A fost imens ca fotbalist, un atacant pur-sânge care marca din orice poziție”, a transmis Robert Niță, la VOYO SPORT LIVE.