Cristi Dulca (54 de ani) are planuri mari cu formația pe care o pregătește, echipa feminină Universitatea Cluj, chiar dacă în prezent activează în liga secundă cu formația din Ardeal. Fostul mare fotbalist își dorește promovarea în prima divizie, după care câștigarea titlului în România!

Următorul pas pe care îl vede realizabil Cristi Dulca este calificarea în faza principală a Ligii Campionilor, precizând că este mai ușor la fotbalul feminin să ajungi acolo, dar e nevoie de un buget consistent.

Cristi Dulca, planuri importante cu echipa de fotbal feminin U Cluj

În cadrul emisiunii VOYO Sport Live, de la VOYO Sport 1, Cristi Dulca a vorbit despre proiectul pe care îl are la Universitatea Cluj, unde se ajută pe cât posibil din experiența pe care aculumat-o ca fotbalist, dar și ca antrenor până acum.

Ca fotbalist, Cristi Dulca a evoluat la CFR Cluj, Gloria Bistrița, Rapid București, Ceahlăul Piatra Neamț, Gaz Metan Mediaș și U Cluj, pentru aceasta din urmă bifând patru prezențe în sezonul 2001-2002. Dincolo de granițe, a jucat pentru formația sudcoreeană Pohang Steelers și pentru maghiarii de la Honved Budapesta.

Fostul fotbalist Cristi Dulca vrea, în primă fază, promovarea

Anul 1998 a fost unul de grație pentru fundașul originar din Cluj-Napoca. Acesta a câștigat Cupa României alături de Rapid și a fost convocat în lotul naționalei României pentru Campionatul Mondial din Franța.

La acel turneu final, Dulca a evoluat 32 de minute în remiza 1-1 cu Tunisia, de la Saint-Denis, din ultima etapă a grupei G”, a trnamis U Cluj.

Acum, revenit la Cluj, la Universitatea, Cristi Dulca vrea să facă performanță alături de echipa feminină a Universității Cluj.

”Nu visez să câștig Liga Campionilor, dar aș vrea să ajungem în grupe. Dacă faci o echipă bună în fotbalul feminin, ai șanse să ajungi în grupe, pentru că etapele nu sunt așa multe și chiar ai șanse.

Trebuie să câștigi campionatul, iar apoi să treci de acele etape. Sunt șanse, dacă ai bani, investești și aduci jucătoare bune. Dar, vom vedea care va fi bugetul”, a spus Cristi Dulca în cadrul emisiunii VOYO Sport Live.