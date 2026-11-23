După 12 runde, Inter ocupă locul al treilea în Serie A, cu 29 de puncte, la unul singur în spatele celor de la AS Roma. Lazio este lider, cu 32 de puncte, după un parcurs de zece victorii și două remize. AC Milan completează zona locurilor de Champions League, în timp ce Como și Juventus se află pe pozițiile 5 și 6.

Defensiva, principala problemă a lui Cristi Chivu

Jurnaliștii de la InterNews24 au analizat prestația echipei din Bergamo și au identificat o problemă majoră: fragilitatea apărării. Inter a primit 17 goluri în primele 12 etape din Serie A, o medie de peste 1,4 goluri încasate pe meci.

„Statisticile sunt suficiente pentru a înțelege cât de îngrijorătoare a devenit prestația defensivă a lui Inter. Foarte îngrijorătoare! O echipă care continuă să creeze ocazii și să înscrie, dar care în apărare pare să-și fi pierdut încrederea și soliditatea”, au scris italienii.

Revenind pe teren, Inter urmează să dispute două meciuri pe teren propriu. Primul va fi cu Stuttgart, în Champions League, urmat de un duel cu Genoa în campionat, formația patronată de Dan Șucu.