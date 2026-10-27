Femeia din spatele lui Harry Kane
Harry Kane e întruchiparea zicalei potrivit căreia în spatele oricărui bărbat puternic se află o femeie. Iar soția atacantului englez e specialistă într-un domeniu datorită căruia poate contribui la cariera și la longevitatea vârfului de la Bayern.
Femeia care stă de o viață alături de Harry Kane e Kate Goodland. La fel ca și soțul ei, aceasta are 33 de ani. Iar Harry și Kate au o poveste fabuloasă. Pe scurt, se cunosc de la vârsta de 4 ani, pentru că erau vecini și mergeau la aceeași grădiniță! Ulterior, cei doi s-au îndrăgostit la 16 ani și de atunci formează un cuplu.
De remarcat că Kate Goodland a refuzat să fie „soție de fotbalist“ de meserie. Ea a absolvit o facultate care echivalează cu Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport (UNEFS) la noi. Și e instructor de fitness, câștigă sume impresionante și are sute de mii de urmăritori pe Instagram.
Harry și Kate au patru copii
Harry Kane a cerut-o de soție pe Kate, în 2017, pe când cei doi aveau deja un copil, pe fetița lor, Ivy. Între timp, familia Kane s-a mărit. Pentru că Harry și Kate au patru copii: Ivy (născută în ianuarie 2017), Vivienne (născută în august 2018), Louis (născut în decembrie 2020) și Henry (născut în august 2023).
Întrebat, la un moment dat, cum e să fii cu o femeie pe care o știi, practic, de o viață, Harry Kane a oferit un răspuns savuros.
„Sunt foarte norocos din acest punct de vedere! Dacă eram singur acum și aș fi întâlnit diferite femei, n-aș fi știut niciodată, cu certitudine, dacă omul de lângă mine mă vrea doar pentru felul meu de a fi sau dacă stă cu mine pentru bani și pentru statutul meu social. De asta spun că sunt foarte norocos. Mai ales că soția mea, Kate, a ținut să ajungă cineva pe cont propriu. A studiat din greu și a muncit enorm pentru a ajunge unde e acum. Am o familie minunată, iar ea mă ține cu picioarele pe pământ“, a spus Kane, care a făcut nunta cu Kate, în iunie 2019.