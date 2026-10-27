Femeia din spatele lui Harry Kane

Harry Kane e întruchiparea zicalei potrivit căreia în spatele oricărui bărbat puternic se află o femeie. Iar soția atacantului englez e specialistă într-un domeniu datorită căruia poate contribui la cariera și la longevitatea vârfului de la Bayern.

Femeia care stă de o viață alături de Harry Kane e Kate Goodland. La fel ca și soțul ei, aceasta are 33 de ani. Iar Harry și Kate au o poveste fabuloasă. Pe scurt, se cunosc de la vârsta de 4 ani, pentru că erau vecini și mergeau la aceeași grădiniță! Ulterior, cei doi s-au îndrăgostit la 16 ani și de atunci formează un cuplu.

De remarcat că Kate Goodland a refuzat să fie „soție de fotbalist“ de meserie. Ea a absolvit o facultate care echivalează cu Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport (UNEFS) la noi. Și e instructor de fitness, câștigă sume impresionante și are sute de mii de urmăritori pe Instagram.