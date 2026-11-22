Cristi Borcea, fostul patron al lui Dinamo, s-a arătat afectat de moartea legendarului Dudu Georgescu la 76 de ani.

Mesajul lui Cristi Borcea cu privire la pierderea lui Dudu Georgescu

Borcea a dezvăluit că a început să țină cu formația alb-roșie datorită regretatului atacant.

În opinia sa, nici măcar Lionel Messi și Cristiano Ronaldo nu ar fi avut o statistică la fel de bună ca a lui Georgescu, pe vremea sa, la naționala României. Dudu Georgescu a jucat pentru România între anii 1973–1984, perioadă în care a marcat 21 de goluri în 40 de selecții.

Borcea: „Am ținut cu Dinamo datorită lui Dudu Georgescu”

„Am citit și eu. Dudu Georgescu a fost uriaș nu numai pentru fotbalul românesc, ci pentru cel mondial. Am ținut cu Dinamo datorită lui Dudu Georgescu. În 1977, bunicul meu mi-a adus un tricou cu Gheata de Aur. O zi tristă pentru fotbalul românesc.

Să vă uitați câte goluri a dat. Are 21 de goluri în 40 de meciuri la naționala României. Nici Messi și Ronaldo nu ar fi dat așa ceva pe timpurile alea. Din păcate, m-am intersectat foarte puțin cu domnul Georgescu.

Când am venit eu, dânsul era la Călărași. Apoi a plecat, din păcate. Mi-aș fi dorit să mă intersectez mult mai mult cu dânsul”, a declarat Cristi Borcea, potrivit digisport.ro.