Al-Ain – Esteghlal, LIVE pe VOYO Sport 1, de la ora 18:00

Cluburile saudite cheltuiesc sumele cele mai mari pe transferuri din zona Orientului Mijlociu și așa se și explică faptul că, în ultimele două sezoane, trofeul Champions League Elite a fost câștigat de Al-Ahli Jeddah, de fiecare dată.

Acum însă, după patru etape din sezonul actual, „dictatura“ saudită a fost oprită, în grupa din zona de vest. Al-Ain, campioana Emiratelor, a trecut în fruntea clasamentului cu punctaj maxim: 12 din 12. Trupa pregătită de Vladimir Ivic a atins perfecțiunea până în momentul de față cu victorii pe line: 4-0 cu Al-Nassr, unde joacă Ronaldo, 4-1 cu Al Quwa Al Jawiya (Irak), 2-1 cu Traktor-Sazi Tabriz (Iran) și 4-1 cu Al-Ittihad Jeddah.

După cum se vede, două dintre victoriile de mai sus au fost obținute chiar în fața unor formații saudite, ceea ce face parcursul celor din Al-Ain cu atât mai valoros.

Astăzi, în cel mai așteptat meci din etapa a 5-a, Al-Ain primește vizita iranienilor de la Esteghlal Teheran. Vorbim despre revelația competiției de până acum, în condițiile în care o formație cu doar doi stranieri în primul 11, uzbecul Masharipov și albanianul Asani, a reușit să le ia fața unor echipe mult mai bine cotate.

Esteghlal e pe podiumul Ligii Campionilor Asiei, grupa de vest, având trei victorii cu Al-Sadd (3-0), unde antrenează Răzvan Lucescu, cu Al-Gharafa (Qatar), unde joacă Florinel Coman, și cu Shamal, vicecampioana din Qatar Stars League. Singura înfrângere a iranienilor de până acum a venit în precedenta lor vizita, în Emirate: 0-2 pe terenul lui Shabab Al-Ahli din Dubai.

De la ora 18:00, meciul Al-Ain – Esteghlal Teheran va fi transmis live de VOYO Sport 1!