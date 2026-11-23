Dudu Georgescu a murit la 76 de ani, în Canada, dar cauza decesului său ar fi în continuare suspectă.

Fostul mare atacant a fost găsit fără suflare într-un apartament din Toronto în care locuia cu chirie alături de soția lui, Marina.

Cornel Dinu, dezvăluire după decesul lui Dudu Georgescu: „În România ar fi avut un cu totul alt destin”

Fostul antrenor de la Dinamo a avut o intervenție la VOYO SPORT LIVE și și-a exprimat regretul după decesul lui Dudu Georgescu.

Cornel Dinu a evidențiat calitățile pe care le avea fostul atacant și a vorbit despre momentul în care l-a readus la Dinamo pentru a fi antrenor la echipa secundă.

Despre emigrarea sa în Canada, Cornel Dinu a dezvăluit că s-ar fi întâmplat la insistențele soției și a familiei, dar „procurorul” crede că pentru Dudu Georgescu ar fi fost mai bine să rămână în România.

„Avea niște calități deosebite, în special o detentă fantastică, o lovitură corectă a balonului și simțul jocului, învățat mai ales la școala de la Progresul. A fost un jucător de excepție, cu calități extraordinare. Din păcate, drumul lui a căpătat un cu totul alt contur: a plecat în Canada la dorința soției, care avea niște legături acolo din prima căsătorie.

Când am devenit iar președinte la Dinamo, în 1996, i-am oferit un post de antrenor la echipa a doua. A stat o perioadă, dar a ales drumul străinătății și a plecat din nou în Canada. Probabil că în România ar fi avut un cu totul alt destin”, a spus în exclusivitate Cornel Dinu la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.