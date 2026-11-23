Echipa Chindia Târgovişte a învins luni, în deplasare, scor 3-0, formaţia CSA Steaua Bucureşti, în etapa a 14-a din Liga 2. Dâmboviţenii au jucat mai bine de o jumătate de oră în zece.

Înfrângere umilitoare în Ghencea pentru Steaua

Cea mai mare ocazie a primei reprize din meciul disputat în Ghencea a fost bara lovită de oaspeţi, în minutul 19, prin Sekou Camara, şi la pauză s-a intrat cu scor egal.

Tot Camara, fostul jucător al Stelei, a deschis scorul în minutul 53, iar după cinci minute dâmboviţenii au rămas cu un om în minus, după eliminarea lui Saeed Issah.

Chiar şi în inferioritate, elevii lui Leo Grozavu au decis soarta meciului cu două goluri marcate de Cristian Neguţ, în minutele 70 şi 79. Steaua – Chindia 0-3 şi oaspeţii sunt lideri în Liga 2, cu 33 de puncte. Steaua se află pe locul 16, cu 11 puncte.

news.ro