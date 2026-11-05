VIDEO Lens - Como ”doar” 1-9 în Champions League, recordul european al lui Dinamo încă rezistă!

Lens - Como ”doar” 1-9 în Champions League, recordul european al lui Dinamo încă rezistă! Liga Campionilor
SPORT.RO
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Scor halucinant în etapa a patra din faza ligii UCL.

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lens como 1-9DinamoAnastasios DouvikasRadu Nunweillerdudu georgescuCornel Dinu
Din articol

Debutanta Como a surclasat-o pe Lens cu scorul de 9-1, miercuri seara, în deplasare, în etapa a patra a Ligii Campionilor.

Lens - Como 1-9, departe de Dinamo - Crusaders Belfast 11-0 din 1973

Como este prima echipă care reuşeşte să înscrie opt goluri în deplasare în Champions League, notează Agerpres. Grecul Anastasios Douvikas a reuşit un hat-trick (7, 32, 57), celelalte goluri ale oaspeţilor fiind semnate de Nico Paz (40), Lucas Da Cunha (47), Marc-Oliver Kempf (53), Mattia Liberali (62), Martin Baturina (69) şi Matteo Papaccioli (90+2). Pentru echipa ''sang et or'' a punctat Ruben Aguilar (65).

Como a egalat victoriile la cea mai mare diferenţă din istoria Champions League, după 8-0 reuşit de Real Madrid cu Malmo FF în 2015 şi 8-0 reuşit de Liverpool cu Beşiktaş în 2007.

De asemenea, Como este a doua echipă care reuşeşte să înscrie 9 goluri într-un meci de Liga Campionilor, după Bayern Munchen, 9-2 cu Dinamo Zagreb, în 2024.

Dinamo, 11-0 cu Crusaders: Dudu Georgescu 4 goluri, Radu Nunweiller tot 4 goluri

Recordul absolut din Liga Campionilor/Cupa Campionilor Europeni este însă în continuare deținut de Dinamo, 11-0 cu Crusaders Belfast pe 3 octombrie 1973.

Au marcat atunci Dudu Georgescu (7', 14', 47', 73'), Radu Nunweiller (19', 40', 75', 81'), Cornel Dinu ('52), Florea Dumitrache ('67), plus un autogol ('88).

Rezultatele și marcatorii etapei a patra din Champions League

Marţi

Galatasaray Istanbul - VfB Stuttgart 2-0

A marcat: Aleksei Batrakov 12, 15.

Şahtior Doneţk - Sporting Lisabona 0-1, la Londra

A marcat: Issa Doumbia 59.

Atletico Madrid - Bayern Munchen 0-2

Au marcat: Lennart Karl 54, Konrad Laimer 74.

FC Barcelona - Aston Villa 3-0

Au marcat: Lamine Yamal 7, Raphinha 52, 64.

Bodo/Glimt - Lille OSC 0-0

Feyenoord Rotterdam - Inter Milano 0-3

Au marcat: Yann Bisseck 8, Pio Esposito 34, Piotr Zielinski 54.

LASK Linz - Slovan Bratislava 4-0

Au marcat: Kasper Joergensen 19, 37, Robert Ljubicic 44, Samuel Adeniran 48.

Manchester United - AS Roma 3-2

Au marcat: Bruno Fernandes 58 - penalty, Matheus Cunha 83, 86, respectiv Matias Soule 11, Donyell Malen 18 - penalty.

Cartonaş roşu: Matheus Cunha 90+1.

Villarreal - Paris Saint-Germain 0-6

Au marcat: Joao Neves 9, Desire Doue 12, Senny Mayulu 13, Fabian Ruiz 17, 50, David Boly 78.

Miercuri

AEK Atena - Real Madrid 2-3

Au marcat: Aboubakary Koita 12, Stavros Pilios 75, respectiv Jude Bellingham 32, Kylian Mbappe 78, Fede Valverde 90+2.

Cartonaş roşu: Aboubakary Koita 90+5.

Fenerbahce Istanbul - Liverpool 3-2

Au marcat: Mason Greenwood 29, Archie Brown 73, Vedat Muriqi 79, respectiv Trey Nyoni 25, Alexander Isak 69.

Borussia Dortmund - Real Betis Sevilla 2-1

Au marcat: Fabio Silva 49, Konstantinos Karetsas 72, respectiv Aitor Ruibal 67.

FC Porto - SSC Napoli 4-1

Au marcat: Jan Bednarek 11, Gabriel Veiga 71, Jakub Kiwior 80, Samu Aghehowa 90 - penalty, respectiv Scott McTominay 43.

Cartonaş roşu: Rafa Marin (Napoli) 89.

RC Lens - Como 1-9

Au marcat: Ruben Aguilar 65, respectiv Anastasios Douvikas 7, 32, 57, Nico Paz 40, Lucas Da Cunha 47, Marc-Oliver Kempf 53, Mattia Liberali 62, Martin Baturina 69, Matteo Papaccioli 90+2.

PSV Eindhoven - FC Bruges 1-2

Au marcat: Kodai Sano 54, respectiv Nicolo Tresoldi 25, Carlos Forbs 66.

RB Leipzig - Manchester City 2-3

Au marcat: Ridle Baku 49, Antonio Nusa 61, respectiv Castello Lukeba (autogol) 37, Enzo Fernandez 58, Erling Haaland 78.

Slavia Praga - Arsenal Londra 1-2

Au marcat: Wiktor Nowak 90, respectiv Noni Madueke 9, Viktor Gyokeres 38.

Viking Stavanger - Sabah FK 4-1

Au marcat: Erik Botheim 27, 90+4, Zlatko Tripic 69, Henrik Falchener 81, respectiv Orphe Mbina 11.

Zlatko Tripic a ratat un penalty în min. 69 (a apărat Stas Pokatilov).

Cartonaş roşu: Aden McCarthy (Sabah) 78.

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