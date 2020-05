"Cel mai HOT agent din lume vrea sa cumpere o echipa din Romania!" Anamaria Prodan, aparitie SENZATIONALA in presa britanica 

Ziarul britanic The Sun a preluat informatia potrivit careia Anamaria Prodan vrea sa investeasca la Sibiu, in echipa locala de fotbal, si i-a dedicat romancei un articol.

Stirea in care sotia lui Reghecampf este protagonista incepe astfel: "Descopera un uimitor model Playboy, acum agent de fotbal, Anamaria Prodan, care vrea sa investeasca la clubul Hermannstadt din Romania."

Britanicii continua, spunand despre ea ca este cel mai sexy impresar din lume. "Posteaza o multime de fotografii in costum de baie pentru sutele de mii de urmaritori pe care ii are pe Instagram. Prodan este considerata cel mai hot agent de fotbal din lume!"

The Sun a informat ca romanca ar fi tentata sa pozeze din nou in Playboy, la 12 ani de la prima sa aparitie in revista pentru barbati.

Reamintim ca Anamaria Prodan pare a fi singura salvare a lui FC Hermanstadt, ea declarand ca ar vrea sa devina patronul unei echipe din Liga 1.