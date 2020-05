EXCLUSIV | BREAKING NEWS: Prima reactie de la Sibiu dupa anuntul ca Anamaria Prodan poate deveni PATRONUL clubului! Ce spune Iuliu Muresan

Sefii Sibiului asigura ca nu vor fi probleme pentru obtinerea licentei de Liga 1.

Iuliu Muresan, presedintele lui Hermannstadt, spune ca exista bani in conturile echipei si ca datoria e mult mai mica de 700 000 de euro, suma vehiculata azi in presa. Muresan dezminte orice discutie cu Anamaria Prodan pentru preluarea clubului, dar o invita sa investeasca la Sibiu.

"Cineva a aruncat o piatra in apa si acum altii se chinuie sa o scoata. E liniste acum la noi. Clubul are peste 200 000 de euro in cont, mai vin niste bani. Sunt mai multi decat suficienti pentru a face toate platile in vederea obtinerii licentei. Am verificat iar sumele, am inceput sa facem plati. Datoria pe care o are clubul si care intra la licenta este in proportie de 90% la fosti jucatori, am facut intelegeri de a le plati salariile la zi, le platim. Nu e problema sa facem platile, avem banii in cont. Am avut mai multe sedinte de Consiliu Director, cei care fac parte din acest consitliu au contribuit cu bani. S-a adunat suma ca sa putem plati.

Nu e usor sa dai bani la fotbal in ziua de azi, multe firme au dificultati dupa aceasta pauza din cauza pandemiei. Pana ne revenim, e mai greu, dar s-au gasit solutii. Jucatorii pot sta linistiti, am avut si cu ei o discutie, le-am spus la ce date le dam banii, asa va fi. Lucrurile au intrat in normal. Nu stiu de unde a aparut suma de 700 000 la datorii... Echipa noastra e iubita, avem suporterii alaturi, membrii Consiliului Director, doi au dat sume mai mari de bani tot timpul. Nu se pune problema sa nu luam licenta. Mare parte din plati le-am facut azi.

Nu am discutat de Anamaria Prodan. Eu o respect, chiar imi place, e o femeie de succes, cred ca e si manager bun. Nici cei din Consiliul Director, din ce stiu eu. Asta nu inseamna ca nu o respectam. Daca vine cu bani si ne creste bugetul, nu ne-am supara daca ar veni. Avem echipa buna, jucatori de caracter, o sa facem sa fie bine", a spus Muresan pentru www.sport.ro.